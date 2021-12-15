2022耀虎生輝盡在台北王朝 除夕至初三圍爐饗宴

金虎到，好運來！台北王朝大酒店與您共迎2022金虎年，即日起隆重推出「耀虎生輝慶豐年」除夕至初三圍爐饗宴及年菜外帶訂購。即日起接受除夕至初三餐飲預訂，SUNNY BUFFET自助餐廳(每人NT$1,180+10%起)及SUNNY CAFE（每人NT$780+10%起）不限人數皆可預訂；玉蘭軒中餐廳及宴會廳5人即可訂桌(每人NT$1,500+10%起)，讓小家庭也能在星級飯店享用專屬於您的團圓圍爐。每年大受好評的年菜外帶現正預售中，各式中西年菜提供多樣化選項，凡購買3道年菜即享85折優惠，任選5道年菜或組合年菜享8折優惠加贈獨家多功能保溫袋，誠邀大家輕鬆享用主廚美饌，喜滋滋迎春納福迎金虎年！

近年來新春期間至飯店團圓聚餐已蔚為風氣，台北王朝看準現代人偏好多元餐飲選擇，集結館內各廳推出除夕至初三餐飲專案。自助餐愛好者首推SUNNY BUFFET品嘗各式異國料理及當季海鮮，再享受主廚精心製作的甜點為春節團聚劃下完美句點，除夕午餐每人NT$1,180+10% ，除夕晚餐每人NT$1,680+10% 、初一至初三午晚餐每人NT$1,180+10%；SUNNY CAFE除夕推出中西式套餐供挑選，每人只要NT$780+10%即可享用多道主廚精心特製菜單；偏愛傳統桌菜圍爐絕不可錯過玉蘭軒中式料理，除夕每人NT$2,178起，除了最低5人即可訂桌，另有包廂供您享受專屬家宴服務。宴會廳除夕圍爐每人NT$2,178起，每桌享果汁暢飲及贈送紅酒優惠，貼心提供加人加價滿足不同人數之需要，於2022/1/15前支付訂金完成訂位再享免10%服務費早鳥優惠。以上各廳優惠皆貼心提供素食套餐菜單供挑選，玉蘭軒及宴會廳素食套餐每位NT$1,500+10%，讓您闔家滿心滿意歡慶春節。

為滿足忙碌現代人想輕鬆品嘗主廚美饌兼具在家團圓的願望，台北王朝推出「福虎旺年」年菜組合NT$6,000(原價NT$7,500)五道年菜計有玉蘭迎春五福拼、圍爐不可不吃的御品發財燴順手搭配髮菜寓意新一年發財就手、滋補養生的瑤柱蟲草燉雞湯，入喉回甘醇香、晶瑩飽滿的鮑魚碧綠扒雙冬及松露醬炒鮮玉帶，道道色香味俱全，恢弘大氣；「金虎報喜」年菜組合NT$5,200(原價NT$6,500)祭出冠軍年菜-福祿綿密醬方肉、湯頭鮮美馥郁有層次的花膠干貝佛跳墻、椒鹽祥瑞昌隆魚、鴻運乾燒鮮大蝦及吉祥冬菇珍珠飯，海陸雙享澎湃上桌。「福祿

綿密醬方肉」更是勇奪2021蘋果日報飯店年菜評比「肉類第一名」的殊榮，由金帽獎得主林文科主廚領軍的團隊採用主廚秘製醬料及耗時十幾小時燉煮的「福祿綿密醬方肉」獲評審一致盛讚鏡面外觀吸睛、鹹香入味、口感細緻綿密，絕對是今年圍爐宴上不可或缺的賀歲年菜。

台北王朝迎合現代人喜愛饗用異國料理及搶攻年輕人創新市場，今年首推西式「五虎喜臨門」年菜組合NT$5,520(原價NT$6,900) 以帕瑪火腿燻雞凱撒沙拉作為開胃前菜，再以鮮甜濃郁的小農甜蘋東昇南瓜奶油湯為圍爐宴拉開序幕、口感Q彈的帕瑪森乳酪烤金黃玉米醬澳洲龍蝦、主廚秘製BBQ烤肉醬的美式煙燻烤豬肋排及炭火燒烤波本威士忌30oz沙朗牛，軟嫩有嚼勁的肉質給您大口吃肉好滿足，道道精彩，每一口都可品嚐到主廚的用心及頂級風味。為提供一次購足年菜及拜年伴手禮的便利服務，廣受好評的明星商品-御品干貝蘿蔔糕NT$880(每組2入)今年推出買十送一超值回饋，每一份皆是匠心手作的美味，送禮體面與自用兩相宜。

台北王朝大酒店佔盡地理優勢之便，坐落於熱鬧繁華的敦北交通樞紐，坐擁雙捷運（南京復興站+小巨蛋站），這個春節不妨展開一場饗樂之旅，吃飽喝足迎接美好豐盛的新一年。訂位專線：+886 22719-7199 #3310 #3050 #3525

除夕至初三餐飲專案: https://pse.is/3ycsfk 年菜外帶: https://pse.is/3ynq3a