新北表揚終身學習楷模及社教貢獻獎 侯友宜市長親自頒發各獎項

貢獻獎11位得主合影。前排左起為莊貴珍、豐年國小校長洪靜春、李麗淑、市長、成州國小校長王淑玲、財團法人林心正基金會董事長林陳滿麗、許碧儒、... 貢獻獎11位得主合影。前排左起為莊貴珍、豐年國小校長洪靜春、李麗淑、市長、成州國小校長王淑玲、財團法人林心正基金會董事長林陳滿麗、許碧儒、游金治；後排左起為局長、土城國小校長蔡建文、張明賢、黃國峰、陳映淑。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北市教育局今(15)日於市政會議頒發新北市「 終身學習楷模」及「社會教育貢獻獎」。今年終身學習楷模共3位獲 獎，社會教育貢獻獎共有6位個人獎、4組團體獎及1位終身奉獻獎 ， 其中社會教育貢獻獎團體獎得主豐年國小亦獲得教育部社會教育貢獻 獎殊榮，侯友宜市長親自頒發各獎項表達肯定與敬意。

終身學習楷模獲獎者中，最年長的是82歲的蔡周阿招阿嬤。 阿嬤在先生離世後，家中孩子怕她憂鬱孤單， 鼓勵參與新莊區豐年樂齡學習中心的課程，在加入樂齡11年來， 晴天騎著腳踏車，雨天則撐傘走路，從不遲到、缺課。在「 花甲子舞坊課程」中，為了舞蹈動作整齊，一再練習從不喊累， 阿嬤在成果展演時也學會自己梳理妝扮，並主動幫同學整理服飾， 同學都暱稱她「阿招媽媽」。

阿招阿嬤積極參與課程與活動的態度，堪為終身學習的典範，她說，參加舞坊讓我養成運動習慣更交了許多好朋友，心情也更開朗。 記憶力達人班幫我活化腦力，感覺身心都變更年輕， 學習是件幸福的事。

社會教育貢獻獎個人獎共6人獲獎，其中黃國峰先生自2004年度擔任 光華國小家長會長後便長期關心學校，且成立「 黃國峰先生急難救助金」幫助孩子，他多年來持續捐款、 扶持弱勢及造福鄉里，並贊助社工成長計畫，展現對社區的關懷。

而社會教育貢獻獎團體獎共4組獲獎， 其中豐年國小更榮獲教育部社會教育貢獻獎團體獎。 豐年國小辦理新莊區豐年樂齡學習中心超過12年， 收穫多位忠實年長「粉絲」。其中有位蔡水金阿公已高齡97歲，在 6年前頓失老伴，心受重創，當時阿公的媳婦到中心尋求協助， 於是他開始參與樂齡中心。透過老師及同學的關懷，漸漸走出陰霾。

六年來阿公克服家住四樓的不便，連颱風天都想上課， 每次成果展也從不缺席。他學會用畫筆將自己生命故事呈現， 即使在疫情停課期間中風，在床上依然努力地拿著畫筆， 展現對畫畫的熱愛。洪靜春校長說，學校是終身學習的社區堡壘， 豐年國小在高齡化的社區中，深深體會長者對學習的熱情， 看到長者以不同形式展現生命價值，特別感動。

教育局長張明文表示，新北市致力於打造民眾終身學習的花園， 廣設終身學習機構，包含樂齡學習中心31所、補校72所、 社區大學12所，以及新住民學習中心5所等， 民眾可依照自己需求選擇不同的學習管道，透過學習滋養人生。

(照片來源：新北市政府教育局提供)