宜蘭綠舞年度壓軸重磅巨獻！爐烤火雞、米湯鍋蒙古烤肉冬季限定推出

計畫好怎麼迎接耶誕跨年了嗎？宜蘭綠舞國際觀光飯店12/24至明年01/02，蝶舞西餐廳推出「耶誕爐烤火雞」，並於耶誕節期間針對住客提供「耶誕敲敲門」服務及「童趣時光薑餅人DIY」活動；跨年期間推出「璀璨星光綠舞森友會」住房專案，平均每人NT$2,512起，瘋玩日式主題園區三天兩夜，內容包含早餐及下午茶、經典浴衣體驗、萌寵互動餵食體驗、忍者體驗等；12/31跨年夜邀請宜蘭在地樂團「重擊現實打擊」表演，並提供多樣主廚手作小點，現場更祭出超狂抽獎活動邀請嘉賓試手氣！倒數完還能抬頭欣賞蘭陽星空景致，早晨在日式風情美景中迎接龜山朝日，年末就安排來綠舞「偽出國」，一路嗨到2022！

蝶舞咖啡廳於2021/12/24至2022/01/02，主餐式Buffet每位NT$980＋10%起，季節新推出的「米湯鍋」，作法源自廣東順德米水火鍋，使用在地宜蘭米入熬煮，湯頭香甜滑口，搭配主菜松露烤雞或海蝦三重奏（大明蝦、黑虎蝦及天使紅蝦）二選一；餐檯限時推出「爐烤火雞」，以多種香草醃製入味，低溫慢火烘烤三小時至金黃油亮、肉質鮮嫩多汁的特製聖誕烤火雞，搭配異國特調醬料，香嫩欲滴的口感讓人吮指回味；此外，餐檯上還有多樣「蒙古烤肉」食材，可自由選擇火鍋或烤肉不同吃法，大大滿足海鮮控及肉食控！

12/24至12/25耶誕節期間，客房提供「耶誕敲敲門」服務，入住時領取心願卡，將禮物交至飯店休憩中心，晚間將由聖誕老人及麋鹿們，將嘉賓的禮物交至想傳遞幸福的對象手中，飯店現場也有提供多樣精緻小禮物供住客挑選；12/23至12/25蝶舞咖啡廳提供「童趣時光薑餅人DIY」活動，期間入住即可報名參加，親子一同發揮創意，營造一個充滿溫馨與幸福感的耶誕佳節！

詳情請至官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202/6203。