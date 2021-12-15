賦樂旅居 HOTEL PROVERBS Taipei 正式轉型防疫旅館

為響應政府號召，座落於台北東區精華市中心的賦樂旅居 HOTEL PROVERBS Taipei 正式加入防疫旅館之列，服務自國外返台、有居家檢疫需求的旅客，即日起接受官方Line及官網預訂。賦樂旅居共計5種房型、42間客房，一泊四食(三餐及下午茶)，每房每晚8,500元起，住宿費用還可享 Marriott Bonvoy 萬豪會員房晚/點數累計。客房間間有窗、備有浴缸，並提供免費電影隨選觀賞、瑜珈墊及HDMI線免費租借；如住宿期間有健身運動需求，預訂豪華客房以上房型即可於房內使用健身車或飛輪等運動器材，讓隔離時光也能保持活力健康。

Design Hotels™防疫旅館 驕縱你的防疫時光

賦樂旅居 HOTEL PROVERBS Taipei 由知名設計師陳瑞憲一手操刀，為 Design Hotels™ 及 Marriott 萬豪酒店集團合作夥伴，洗鍊奢華的新美學空間，是許多時尚潮流人士的享樂基地。共計5種房型、42間客房，間間皆有大落地窗，讓陽光及台北市景帶來防疫好心情；空間格局顛覆傳統邏輯，沙發區、床區、沐浴區沒有固定位置，處處令人驚艷驚喜；內裝則以紅銅門、黑金石、義大利山水石和胡桃木為元素，搭配手感皮料及細膩織品，建構出既迷幻奢華又沈穩靜謐的氛圍，讓人隔離期間也能狂拍美照上傳IG！

住宿費用可累計萬豪集團會員房晚 / 點數 多樣休閒娛樂不無聊

賦樂旅居「防疫旅館住房專案」適用對象為自國外返台的一般居家檢疫旅客。一泊四食(三餐及下午茶)每房每晚自8,500元起，住宿費用還可累計 Marriott Bonvoy 萬豪集團會員房晚 / 點數。客房坪數自9.7坪～14.6坪，每間房間皆有大落地窗、浴缸，部分房型備有陽台，讓住客能在防疫期間稍微透透氣。客房內備有免費寬頻及無線網路、免費電影頻道隨選觀賞、瑜珈墊及HDMI線免費租借，凡預訂豪華客房(含)以上房型，房內還提供健身車或飛輪等運動器材，多樣的休閒娛樂選擇，讓住客防疫期間絕不無聊！

一泊四食 精選名店、潮牌美食 讓住客天天期待每一餐

此外，賦樂旅居提供的居家檢疫隔離餐點為「一泊四食」，每日皆提供三餐及下午茶。內容精選中西式美饌，自知名老牌店家到新潮餐飲品牌都涵蓋其中，如阜杭豆漿、欣葉台菜、欣葉日本料理、胡同燒肉、西堤牛排、雙月食品、瓦城等；下午茶甜點則有法朋甜點、東區粉圓、八月堂、Bread Papa 泡芙等，讓住客天天期待每一餐！