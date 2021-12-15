【無償奉獻10餘年】來自丹麥的足球教練　讓台灣弱勢孩子一圓足球夢

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 強尼尼爾森 (Johnni Nielsen)來自丹麥, 妻子蔡欣穎是台灣人。強尼曾在丹麥踢過職業足球，同時擁有歐洲足球聯合會UEFA（The Union of European Football Associations）教練證。他說在他小時候的印象裡，「台灣製造」意味著高品質。隨著年齡增長, 台灣更成為民主的重要話題。

圖/蔡欣穎提供 圖/F. C. Vikings - Taiwan

2009年，因為4歲愛女的唐氏症，在丹麥母國治療, 須經長時間等待，強尼決定接受台北馬偕醫院的建議，回到妻子蔡欣穎的故鄉: 台灣定居。

當他為兒子尋找足球俱樂部時, 發現他可以為台灣做更多事, 以回報台灣對他女兒的照顧, 以及給他一個新的家。

強尼認為, 運動可以改變社會階層, 改變台灣, 改變世界。因此在2010年, 本著北歐維京人Vikings精神, 他創辦了非營利的維京人足球俱樂部(F. C Vikings ), 希望讓台灣人更了解足球, 透過足球連接世界與台灣。由他擔任教練、妻子蔡欣穎擔任領隊，讓有興趣的孩子免費參加。

強尼說, 當一家人回丹麥的時候, 他總會帶著兒子去足球俱樂部訓練。他開始思考, 自己還可以帶更多人, 不只兒子而已。於是他開始透過Vikings與世界建立聯繫。Vikings從2013年到2020年之間, 也在丹麥、日本、柬埔寨各地進行多場國際交流。

值得一提的是, 2014年到2019年, 中華民民國旗在丹麥邦比足球場升起, 他說, 那是非常特別的時刻。

十年來他從未收取教練費用, 期許用善換取善 (I hope that good will return good.) 球隊已建立起完整的青少年訓練系統, 就像一個大家庭一樣溫馨。

強尼說, 如果能有更多後援資源, 尤其成人足球隊已有60年歷史, 相信這支已獲世足盟亞足盟認可的「職業足球隊」, 有機會打入亞洲盃, 爭取最佳成績。

「透過足球改變台灣, 改變世界」, 強尼相信, 如果資源足夠, 台灣的足球隊不只會是亞洲強隊, 更會成為世界強隊!

(以上資料來源: 動腦brain/蔡欣穎)