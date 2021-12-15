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突破野生馴化栽培瓶頸！第一個台灣原生山藥雜交育成品種「桃園5號-金豐」誕生

桃園農改場：2020年台灣生鮮山藥年消費量約1.8萬公噸，自給率84％，進口量2,724公噸，主要進口國為日本。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/15 16:54
「山藥新品種桃園5號-金豐」記者會。(照片來源：行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

「山藥新品種桃園5號-金豐」記者會。(照片來源：行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農委會桃園區農業改良場歷時10年育成「桃園5號-金豐」山藥新品種，是第一個台灣原生山藥之雜交育成品種，未來可望提供消費者適合熟食入菜、生鮮保健山藥食材，取代進口山藥，預期將創造全新產值，並規劃以新竹以北地區為其主要推廣栽培地區，提供北部休耕地轉作新選擇。

桃園農改場表示，台灣過去的山藥品種都是由引入品種或栽培地方種中篩選而來，金豐山藥是第一個台灣原生山藥之雜交育成新品種，利用較複雜的雜交方法，將父本「好口味」和母本「高產量」的優點加成，故育種的時間較一般育種長約2至3年。新品種經食品工業發展研究所分析，具有保健功能的機能性成分膽鹼，含量17.09 mg/100 g，高於對照品種花蓮3號含量13.62 mg/100 g，而花蓮3號與進口日本山藥為同類山藥。此外，「桃園5號-金豐」食用口感極佳，極適合熟食入菜。新品種山藥塊莖富含粘質素，粘度高，其粘度單位達87.2，比花蓮3號粘度單位72.8高出19.8﹪。該品種薯形平直整齊且塊莖直徑較大，可方便消費者料理，並提升可食部位利用率，且營養成分高，適合製作山藥養生料理及機能性高端加工產品。

2020年臺灣山藥栽培面積464公頃，北部地區以新北市為大宗，主要栽培馴化野生種，俗稱條薯的基隆山藥，產區分布於雙溪區、貢寮區、平溪區及三芝區，供鮮食料理用，產期約於10月至12月間。基隆山藥較適應北部地區之土壤，因此，桃園場積極廣泛蒐集相關野生種原，以食味感官佳、黏度高、豐產且適合鮮食料理用山藥為品種改良目標，進行選育工作。歷經10年終於育成適合熟食兼生鮮食用的新品種。

桃園農改場強調，2020年台灣生鮮山藥年消費量約1.8萬公噸，自給率84％，進口量2,724公噸，主要進口國為日本。目前生鮮山藥一般市場零售價格約每公斤100元，日本進口山藥零售價位約每公斤200元，金豐預計走高價位區隔路線，預期售價將高於進口日本山藥。

隨著國內外保健機能性食材市場版圖不斷擴大，山藥產品未來市場潛力十分可期。桃園農改場規劃桃園5號-金豐將以新竹以北地區為其主要推廣栽培地區，期能有效擴展山藥新產區，提供北部休耕地轉作新選擇。該新品種現正申請我國植物品種權中，預計取得植物品種權後即可技轉推廣給農友栽培。期望透過金豐山藥「高品質」與「高產量」的優勢，發揮新農業政策精神，提升農民收益。

突破野生馴化栽培瓶頸！第一個台灣原生山藥雜交育成品種「桃園5號-金豐」誕生

第一個台灣原生山藥之雜交育成新品種「桃園5號-金豐」誕生。(照片來源：行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

《山藥新品種「桃園5號-金豐」具備以下特點》

1.食用口感極佳，由山藥熟食之感官品評試驗得知，無論色澤、香氣、風味、口感及整體接受度，新品種均高於對照品種花蓮3號，尤以口感部分更具突出表現，由此可知其極適合熟食入菜，有效提升食材利用價值。

2.塊莖富含粘質素，粘度單位達87.2，比對照品種花蓮3號粘度單位72.8高19.8％。

3.塊莖產量高，由試驗調查結果得知，其每公頃平均產量均高於其他品種，且比對照品種花蓮3號高17.1％。

4.薯形平直整齊且塊莖直徑較大，方便消費者食材料理，並減少山 藥皮等廢棄物之量，提升可食部位利用率。

5. 營養成分高，適合製作山藥養生料理及高端加工產品。

突破野生馴化栽培瓶頸！第一個台灣原生山藥雜交育成品種「桃園5號-金豐」誕生

「山藥新品種桃園5號-金豐」葉呈戟形，相當特別。(照片來源：行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

突破野生馴化栽培瓶頸！第一個台灣原生山藥雜交育成品種「桃園5號-金豐」誕生

(照片來源：行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)
山藥
桃園5號-金豐

更新時間 : 2021-12-15 18:31 GMT+08:00

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