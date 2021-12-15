NIKE收購 NFT 時尚品牌 RTFKT！馬斯克「穿」過他們家的虛擬球鞋爆紅

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合外電報導)國際知名運動品牌NIKE於11 月已在遊戲平台 Roblox 推出虛擬世界 Nikeland，於12月13日宣佈收購虛擬時尚品牌 RTFKT Studios，搶攻元宇宙不落人後。

RTFKT由 Benoit Pagotto、Chris Le及 Steven Vasilev創立於2020年 1 月，重新定義實體及數位創作的價值，品牌結合運動時尚及遊戲，透過區塊鏈驗證、擴增實境等技術並推出NFT，曾與日本當代藝術家村上隆與 Lexus 等合作。

NIKE執行長唐納荷（John Donahoe）指出，此次收購加速品牌數位轉型，也能服務跨足運動、創意及遊戲的運動員及創作者。

RTFKT去年以特斯拉 Cyber Truck 外型為靈感推出的簡約金屬風「虛擬球鞋」Cyber Sneaker，被馬斯克於2018出席Met Gala慈善晚宴「穿過」之後爆紅，雖然馬斯克在現實生活中沒有真正穿上，但當時卻以15,000美元（約台幣45萬元）的價格售出。

RTFKT在被NIKE相中後於IG發文表示，有他們的偶像NIKE的團隊及資源，會持續讓品牌及社群進步。本次交易條款尚未揭露。



馬斯克「穿」RTFKT設計的「虛擬球鞋」出席Met Gala (圖擷取自RTFKT Instagram)