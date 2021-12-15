《彭博》分析2022全球經濟8大風險 Omicron、台海衝突同上榜

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）2021年國際局勢動盪，從英國硬脫歐、美聯儲解禁、恆大債務危機、中東食品價格飆升，經濟發展倍受影響。《彭博》13日發布預測，總結8個可能衝擊2022年的經濟風險，除了正在延燒的Omicron疫情外，通貨膨脹、食品價格上漲以及台灣與中國間日益攀升的衝突也位列其中。

Omicron疫情

Omicron疫情如何，現在可能言之過早。Omicron較先前的病度變異株更具傳染性，但致命性可能較低，世界或可回到疫情前的常態生活。《彭博》預估，2022年全球經濟成長將從4.7%提高到5.1%，然而也可能出現更易傳播更致命的變異株，讓全球封鎖重新上演，經濟成長下修至4.2%

通貨膨脹

2021年初，美國預計在年底實現2%通脹率，結果反增至約7%，2022年，美國再次預期通貨膨脹接近目標水準，能否實現還是兩說，但彭博預測將會有所下降。報導也指出，美國勞工薪資已快速上漲，俄羅斯和烏克蘭的緊張局勢可能會導致天然氣價格飆升，氣候變遷也可能促使食品價格上漲。相反，新一波疫情也可能衝擊旅行、拖累油價，綜觀而言，仍可能面臨停滯性通貨膨脹的衝擊。

美聯儲升息

從2013年縮表到2018年股市大跌，顯示美聯儲緊縮政策對市場的衝擊，這次的風險在於資產價格已經上漲，標普500接近泡沫區，房地產風險也飆高，表明房地產市場的風險是2007年的次貸危機以來最大。《彭博》模擬若美聯儲在2022年進行3次升息，直到利率達2.5%，將會導致2023年經濟衰退。並導致新興市場崩潰，甚至引發發展中經濟體的貨幣危機。阿根廷、南非、土耳其、巴西以及埃及被列入風險名單，台灣、沙烏地阿拉伯、俄羅斯因為外在不多，影響較小。

中國

中國經濟在2021年第三季陷入停滯，受到恆大債務危機、疫情反覆爆發與能源短缺的影響，中國經濟成長低迷僅0.8%，遠低於世界所熟知的6%。2022年能源短缺問題或可緩解，但受「清零政策」的隱性封鎖影響，在需求疲軟以及融資受限的狀況下，推動中國經濟增長達25%的房地產建設可能出現危機，《彭博》預估，中國2022年經濟成長率為5.7%，若放緩至3%，將對全球造成影響，並破壞美聯儲計畫，一如2015年中國股市崩盤。

歐洲政治動盪

義大利明年1月份舉行總統大選，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明年4月將面臨來自右翼的挑戰，假使疑歐派在歐元區主要經濟體掌權，歐洲央行將失去政治支持，恐怕影響歐元區經濟成長減少4%，甚至陷入衰退。而英國與歐盟間的談判若破裂，更將成為經濟炸彈。

各國財政縮減

各國政府在疫情中投入巨大資金，現在許多國家傾向縮減開支，據瑞銀估計，2022年公共支出的縮減將占全球GDP約2.5%，目前僅長期緊縮銀根的中國以及日本繼續推動刺激措施。至於美國，據布魯金斯學會數據，其財政政策於2021年第二季由振興轉向減緩，預計明年也將延續此基調。

食品價格

飢餓是社會動盪的重要驅動因素，疫情加上氣候變遷共同推動全球糧食價格，幾近歷史高點，並且明年很可能居高不下。上一次食品價格飆漲發生於2011年，尤其在中東地區，至今許多國家如蘇丹、葉門、黎巴嫩等仍在風險之中。

地緣政治

中國與台灣間的衝突，從封鎖到武裝犯台，都可能引發大國如美國介入，最壞則可導致超級大國戰爭。若是發生制裁，則將凍結美、中兩個世界最大經濟體間的經濟關係，衝擊對全球智慧型產業（從手機到汽車）至關重要的台灣半導體產業。