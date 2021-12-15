更新時間: 2021-12-15 16:21

首次發稿: 2021-12-15 15:46

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市副市長黃珊珊下午3點30分召開疫情記者會, 說明案16859與16870染疫情形。 她表示, 兩個案的房間就在隔壁, 目前防疫旅館已清空兩個案原本居住的樓層。

至於該旅館其他樓層是否清空, 要看案16870同一團其他20名團員採檢結果而定。而事實上案16870發病日期比16859還要早, 因此感染途徑尚待釐清。

此外黃珊珊強調, 由於春節將至, 防疫旅館需求勢必大增, 北市府希望防疫旅館員工都能施打第三劑, 加強保護。

【北市防疫旅館2確診】羅一鈞: 目前尚未排除案16859與16870交互感染 黃珊珊：該樓層已淨空

北市12/15防疫記者會 超連結

首次發稿: 2021-12-15 15:46

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心昨(14日) 公布境外移入個案16859，自主健康管理期間因症狀自行居家快篩並就醫後確診，由於個案入境18天才確診，有專家認為可能是在防疫旅館感染，衛福部長陳時中今天(15日) 在立法院表示，還需要研判。

陳時中補充說，這是因為防疫旅館近期沒有相同案件，還需要基因定序和環境調查。

談到台北市副市長黃珊珊昨受訪時坦言，類似案16859的情形有數十例，陳時中指出，類似案例沒有這麼多，統計好會再跟外界報告。

今天(15日) 下午指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，在例行記者會中回應媒體提問時指出:

(1) 案16859相關接觸者中驗出一名陽性確診者，為旅館檢疫同樓層旅客（案16870），不排除有交互感染的可能性。但後續仍有基因定序與環境調查工作在進行中。

羅一鈞指出, 確實不排除待釐清感染鏈與感染途徑之後, 將其中的個案由境外移入改列本土個案的可能性。請大家靜待相關調查結果。

(2) 是否有可能是案16859傳染給案16870?且同一旅館出現兩例確診, 是否應匡列所有員工跟居檢者?

羅一鈞指出, 若基因定序顯示兩個案序列不同, 屬於不同感染源的話, 將是蠻關鍵的證據。但目前不排除兩人在同一旅館有交互感染的可能性。

針對同樓層住房的旅客, 台北市政府將安排移出, 安置到其他的集中檢疫所或是防疫旅館。

至於旅館員工部分, 目前採檢都是陰性, 因此沒有染疫的情形, 已被列為自我健康監測。

指揮中心12/15記者會 超連結

中央流行疫情指揮中心昨(14日) 公布COVID-19境外移入確診女子案16859。宜蘭縣衛生局證實，個案是宜蘭人，自主健康管理期間因症狀自行居家快篩並就醫後確診，暫無傳播風險。

指揮中心發言人莊人祥14日傍晚接受媒體電訪表示，指揮中心下午疫情記者會中公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入個案的案16859，為本國籍30多歲女姓，曾接種2劑AZ疫苗，11月26日自柬埔寨入境，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性。

莊人祥說，案16859於12月13日自主健康管理期間因症狀就醫採檢後確診，Ct值為12，病毒量確實較高。共匡列接觸者4人，均為同住家人，列居家隔離，接觸者PCR採檢結果皆為陰性。

宜蘭縣衛生局說，案16859在宜蘭期間很少外出，只有1個足跡，地點有實聯制，衛生局已掌握相關接觸者並完成疫調，暫無傳播風險，因此不公布足跡。