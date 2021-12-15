台灣宏達電推出全球化NFT藝術品交易平台　首場限量慕夏NFT拍賣布局元宇宙　

宏達電（HTC）全球化NFT藝術品交易平台首場拍賣會將於12月17日舉行，與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家慕夏精選作品的限量版NFT... 宏達電（HTC）全球化NFT藝術品交易平台首場拍賣會將於12月17日舉行，與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家慕夏精選作品的限量版NFT收藏。(示意圖/《永恆慕夏-線條的魔術》臉書)

(台灣英文新聞/)宏達電（HTC）全球化NFT藝術品交易平台首場拍賣會將於12月17日舉行，與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家慕夏（Alphonse Mucha）精選作品的限量版非同質化代幣(簡稱NFT)收藏。

綜合媒體報導，宏達電（HTC）布局元宇宙，於今日宣布旗下虛擬實境藝術計畫 VIVE Arts 推出全新「全球化 NFT 藝術品交易平台」，並將以慕夏名畫NFT拍賣作為開場白。

HTC說明，為了打造更透明化的數位藝術市場，VIVE Arts平台運用內部的技術資源，提供創作者和收藏家多元且客製化的服務。平台提供與加密貨幣相關的區塊鏈服務來加密藝術品，以確保內容的隱私性和交易的安全可追溯性，藝術品將被安全和加密寫入Proof-of-Work區塊鏈交易紀錄。

VIVE Arts總監葉心宇表示，平台的推出意味著VIVE Arts將邁入全新階段里程碑，希望建立一個整體性的藝術及文化生態系統，全力支持藝術家及創作者，從藝術品的生成到發布銷售皆能全程於平台上獲得完整服務。

該平台可以呈現VR、AR 和 XR不同形式的數位藝術，創作者可以決定 NFT 版數以及銷售的形式，平台支援法定貨幣和加密貨幣支付。除了以太坊以外，VIVE Arts 也支援更節能的 Proof of Stake（PoS）和 Proof of Stake Authority （PoSA）區塊鏈；且未來 VIVE Arts 還規劃將平台融入元宇宙，讓用戶享有沉浸式的體驗。

首批限量NFT作品包含慕夏最受歡迎的系列畫作－《茶花女》、《夢幻》和《藝術四女神：音樂、詩歌、繪畫與舞蹈》。此外，搭配《永恆慕夏-線條的魔術》實體展覽期間，平台預計每月推出新的NFT，包括更多慕夏代表性的作品。

《永恆慕夏-線條的魔術》將於12月18日至2022年4月5日在台北中正紀念堂1展廳舉展出。