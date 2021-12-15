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台灣12/15本土零確診　新增境外移入7例及一例死亡個案

今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自菲律賓(3例，案16864、案16866、案16867)、澳大利亞(案16865)、印尼(案16868)及美國(案16870)入境，餘1例調查中(案16869)，入境日介於今(2021)年11月30日至12月5日。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/15 14:30
台灣12/15本土零確診　新增境外移入7例及一例死亡個案

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增7例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為6例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自菲律賓(3例，案16864、案16866、案16867)、澳大利亞(案16865)、印尼(案16868)及美國(案16870)入境，餘1例調查中(案16869)，入境日介於今(2021)年11月30日至12月5日(如下表) 。


台灣12/15本土零確診　新增境外移入7例及一例死亡個案

(資料來源: 指揮中心)

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案10511)，為50多歲本國籍男性，具慢性病史及相關活動接觸史；6月3日採檢為陽性，6月4日因呼吸喘住院隔離治療，6月5日確診，8月14日解除隔離，11月19日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,759例確診，分別為2,114例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
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境外移入
COVID19
指揮中心

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