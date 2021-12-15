瓜地馬拉力挺台灣真心不變？智庫：深思熟慮的決定

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）友邦瓜地馬拉總統賈麥岱近日再度接受外媒專訪，表示中國以包括疫苗在內等條件威逼利誘，但瓜國拒不接受，並稱台灣為「唯一真正盟友」，華府智庫專家則表示，瓜國的決定是基於目前與台交往收益更多。

英國「金融時報」13日刊登賈麥岱（Alejandro Giammattei）專訪內容，身為承認台灣主權的最大經濟體，瓜地馬拉總統賈麥岱表示，瓜地馬拉是中美洲僅存尚未讓中國成功插足的國家，「中國人對我們強力施壓，願意給我們很多」，其中包括疫苗，但該國並未接受。

賈麥岱強調，瓜地馬拉對台灣的忠誠是「原則問題」，稱示台灣是瓜國「唯一真正盟友」。他指出在疫情期間，是台灣率先援贈防護衣、呼吸防護具等稀缺防疫物資駐該國度過難關。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）中國與拉丁美洲關係專家張培培（Pepe Zhang）則表示，瓜國挺台是深思熟慮的決定。

張培培主張，盟友們勢必得權衡與台灣、美國及中國來往的成本和收益，瓜國目前認為，與台灣保持關係的好處更多，未來如何則有待觀察。

保守、親商的賈麥岱於2020年1月上任，承將促進瓜地馬拉高地的繁榮，當地相當貧困，其居民也是近年美國邊境非法移民來源之一。然而美國總統拜登（Joe Biden）並未兌現對中美洲的40億美元援助的支票，來打擊當地貪腐、暴力與貧窮等造成非法移民的根源問題。賈麥岱對此表示相當挫折。

報導指出，美國非法移民主要來源的瓜地馬拉、薩爾瓦多及宏都拉斯皆未受邀參與上週舉行的「民主峰會」，美國官員表示對上述國家的法治、政府治理及打擊貪腐的情況有疑慮。

賈麥岱也對華府未正視該國協助增進美國安全利益的努力而不滿。賈麥岱指出瓜國協助攔截毒品、將走私犯驅逐至美國，他指控「我們自認為美國的盟友，但美國並未待我們如盟友。」

儘管對美國頗有怨言，瓜國仍積極尋求美國投資。瓜地馬拉與墨西哥接壤，可扮演「美墨加貿易協定」（USMCA）貿易區跳板。賈麥岱也坦言，近日曾與美國國會議員接觸，探討對在中國境內的美國企業稅收減免等優惠措施、鼓勵企業將業務轉移至瓜地馬拉。

瓜地馬拉總統賈麥岱今年6月3日就曾於路透社專訪中表態，無意從中國採購疫苗，不尋求與北京建立外交關係，會持續對台灣忠誠。

「我不能向其他忘恩負義的國家，受幫助，卻背棄別人，我不能這樣，這個國家（台灣） 幫助瓜地馬拉，而且繼續幫助我們。第一個向瓜地馬拉提供幫助以應對疫情大流行的國家就是台灣。」賈麥岱當時如此說道。