【法國訪團來台】前議長首推友台決議 三月內兩團來台創紀錄

由法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑 （Francois de Rugy）（左3）領軍的訪團於15日上午抵台。 由法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑 （Francois de Rugy）（左3）領軍的訪團於15日上午抵台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）法國訪團再度來台！今（15）日上午法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑率團抵達桃園機場，預計訪問到19號，他表示希望總統蔡英文以及政府相關重要部會進行經濟和文化層面會談。

戴扈傑（François de Rugy）與5名跨黨派的國民議會議員等一行人，搭乘長榮航空來台，在機場受訪時表示，應邀訪台相當高興，今年在國民議會推動通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際活動。

戴扈傑表示，在決議文通過後來台，希望能總統蔡英文以及政府相關重要部會進行會談，這是台灣與法國及台灣跟歐洲之間的交流，內容涉及經濟和文化層面。

總統府發言人張惇涵14號晚間表示，誠摯歡迎堅定支持台灣的國際重要友人來訪，總統蔡英文預計在16日上午，於總統府內接見戴扈傑率領的訪問團。

張惇涵指出，繼今年10月法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪台後，法國國會的重要訪團再次來訪，創下歐洲單一國家的國會兩院，在短短3個月內先後訪台的紀錄，充分展現台法友誼持續緊密深化。

外交部昨晚也回應，本次訪團除團長戴扈傑，外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric），以及財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）共6名跨黨派的國民議會議員也一同來台。

訪團行程將包含晉見總統蔡英文，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，此外也將會晤經濟部、衛生福利部、大陸委員會、行政院環境保護署等相關部會首長，並參訪文經設施等。

外交部表示，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。這次是戴扈傑在2016年之後第2度訪台，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的夥伴關係。