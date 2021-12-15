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【發現新大陸】 海洋生物寄居塑膠垃圾 漂洋過海釀危機

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/15 10:29
葡萄牙海岸垃圾（圖／AP）

葡萄牙海岸垃圾（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）大約10年前，科學家還相信生活於海洋沿岸生態系的生物因海洋的阻隔，難以遷徙至跨洋的地區。然而，發表在《自然-通訊》期刊 （Nature Communications）的新研究發現，人類造成的塑膠垃圾已改變了此一狀況，大片的「塑膠大陸」形成可以讓沿岸生物定居的陸地，對海洋生物造成全新的危機。

2011年，日本的311海嘯將大批的塑膠垃圾帶往北美沿岸，「同行」的還有約上百種原本生活在日本沿岸的海岸動植物。研究人員觀察漂浮的水瓶、舊牙刷以及棄置漁網後發現，這些生活在「大太平洋垃圾帶」（Great Pacific Garbage Patch）的生物，可能已演化，適合在塑膠上生存，形成一個新遠洋社區（neopelagic communities），當塑膠垃圾剝離時，也隨著前往新的地方。

研究共同作者、加拿大英屬哥倫比亞省的海洋生態毒理學與保育學家Juan José Alava指出，雖然這聽起來好像是海洋生物成功在人類的破壞下進行調適，對生態系整體而言卻是個壞消息。除了這些生物隨著塑膠垃圾到達新的地區時，會變成外來入侵種，並對當地生態造成衝擊外，海洋中央的垃圾大陸本身就是一個大問題。

研究認為，大太平洋垃圾帶的垃圾總量在2040年前就會突破6億公噸，已然是一塊密度極高的大型人造浮島。當較小的生物開始在上面定居後，也會吸引大型魚類、海龜與海洋哺乳類等食物鏈高階的獵食者，這些動物可能會不小心攝入塑膠垃圾，或是被塑膠困住、纏住而危及性命。

雖然科學家已發現可以分解塑膠中碳氫化合物的細菌，對於成長迅速的塑膠大陸而言卻是杯水車薪。毫無疑問的，日益嚴重的塑膠污染正讓全球的海洋陷入危機。
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