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立陶宛企業進軍台灣 預計明年春天PCHome開賣

立陶宛企業局官員看好食品、飲料、美妝品及紡織品來台。

By 政治組, 台灣英文新聞
2021/12/15 10:15
立陶宛企業預計明年春天將透過PChome平台進駐台灣市場。（圖／Pixabay image）

立陶宛企業預計明年春天將透過PChome平台進駐台灣市場。（圖／Pixabay image）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台立關係持續深化！立陶宛企業局今（15）日表示，預計將明年春季起，經由台灣PCHome電子商務平台，推動該國企業入駐台灣市場，明（16）日說明會將進一步公布細節。

中央社報導，立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）出口事務部門主管伍日達維妮特（Rasa Uždavinytė）指出，儘管立陶宛對台灣的出口量不大，但食品、飲料等民生消費品已在台灣市場展穩腳跟，盼企業局所推動的電商計畫能將多元商品輸入台灣，並以高品質著稱。

伍日達維妮特指出，台灣民眾消費力可觀，異國商品接受度高，有利立陶宛商品出口，因此也看好食品、飲料、美妝品及紡織品來台。

至於立陶宛品牌在台挑戰，伍日達維妮特表示在於提升知名度與辨識度，企業局將推出一系列推廣活動進行行銷。

今年10月28日，立陶宛工業局曾聯手經濟部國際貿易局舉行「台立商機企業媒合洽談會」，當時PChome網路家庭董事長詹宏志宣布，PChome立陶宛館即將開館。

伍日達維妮特也透露，本月底前會公布將參與PCHome平台的立陶宛企業，明日企業局也為立陶宛企業舉辦PCHome商機說明會，預估企業評選、合約簽訂及物流安排等事宜，約要明年春天才完成。
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