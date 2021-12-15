台灣「金曲歌王」王力宏驚傳離婚　主因疑為婆媳關係

「金曲歌王」王力宏驚爆結束和李靚蕾的8年婚，知情人士透露離婚主因是婆媳關係。(圖取自王力宏臉書/李靚蕾IG) 「金曲歌王」王力宏驚爆結束和李靚蕾的8年婚，知情人士透露離婚主因是婆媳關係。(圖取自王力宏臉書/李靚蕾IG)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 華語流行音樂指標王力宏驚爆結束和李靚蕾的8年婚，知情人士透露離婚主因是婆媳關係。

綜合媒體報導，周刊今(15)日爆料45歲的「金曲歌王」王力宏驚爆離婚，結束和李靚蕾的8年婚姻，兩人育有2女1子，雖然走過七年之癢，但最終敗在婆媳關係。

《鏡週刊》報導，兩人自2019年就沒再上傳過合照，近1、2月來不只一位資深圈內人士透露王力宏已離婚的消息，王力宏近期發的動態也只和父母有關，連孩子的照片都甚少，再加上他事業忙碌，常在台灣、中國和美國3地間移動，推測孩子應由李靚蕾負責養育。

報導指出，王力宏夫婦其實2016年生完第2胎後準備在2017年離婚，但沒想到女方又懷上第3胎只好暫緩。爆料稱兩人婚姻生變主因是婆媳關係，且李靚蕾曾一度插手男方演藝事業導致關係破裂。

王力宏過去情史豐富，最為人知的兩段情分別是與天后張惠妹及舒淇，但傳因女方學歷被擋在王家門外，而王力宏妻子李靚蕾則是天王認識10多年的舊識，透過在美國家人認識，李靚蕾嫁入王家後，超狂學經歷背起底，畢業於世界排名11的哥倫比亞大學博士，任職美國金融巨擘「摩根大通」公司， 2年內升到諮詢服務部的助理副總裁，超高顏值及驚人學歷深受王家喜愛。

王力宏經紀人對此僅回應稱據自己的了解，並沒有離婚一事。