林業試驗所：竹類是臺灣重要資源 妥善經營對二氧化碳吸存貢獻大

巨竹碳儲存潛力大。(攝影曾聰堯/林業試驗所提供) 巨竹碳儲存潛力大。(攝影曾聰堯/林業試驗所提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣竹林面積估計約有20萬公頃以上， 約佔臺灣人工造林面積半數，是具有經濟生產規模的可再生性資源。林業試驗所表示，竹類與一般林木生長不同，竹類之生長速度快，可在短期間生長完成，降低環境中的二氧化碳濃度，未來竹類的儲存量能力將持續受到重視。

竹子生長在溫度高、濕度大的環境，全世界除歐洲外均有自然分布，主要產地集中在濕潤的熱帶地區至南、北回歸線之間。至於竹起源何時，我們無法確知，但由化石看來，可想像它們在非常古老的年代就已存在，現在已定名的竹子約有1,100多種。

竹類與一般林木生長不同，竹類之生長速度快，可在短期間生長完成，能降低環境中的二氧化碳濃度，因此竹類之經營短期即可收穫，而林木之生長期需經數十年方可有收穫，兩者相較之下林木收穫期遠較竹類為長。加上，竹子有快速生長特性，在最活躍的生長期，有些種類一天可生長近1公尺。

根據國內外研究報告，依地區與經營與否而不同，臺灣竹類地上部碳儲存量以麻竹(Dendrocalamus latiflorus)約每公頃48公頓、桂竹(Phyllostachys makinoi) 約22公頓、綠竹(Bambusa oldhamii) 約26公頓、巨竹(Dendrocalamus giganteus)約80公頓，孟宗竹(Phyllostachys pubescens) 約42公頓；竹材的生物量累積與碳儲存量潛力大。

林業試驗所表示，竹類是臺灣的重要資源，妥善經營對於二氧化碳吸存的貢獻大，所收穫的竹材也要充分的獲得利用，加強研發竹材利用，增加吸收大氣中二氧化碳的量，未來竹類的儲存量能力將持續受到重視。

目前臺灣竹林面積估計約有20萬公頃以上，占臺灣人工造林面積半數，桂竹是原生竹種中栽培面積最大的一種，面積超過44,000公頃，用途廣泛，經濟價值高，此外，桂竹四、五月間長筍，桂竹筍常被拿來做成桶筍與加工製成筍乾販售。目前，該所蓮華池研究中心正積極研究不同經營方式對桂竹林的影響，提供林農經營桂竹之參考。