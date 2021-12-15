台灣故宮獲政府服務獎　參訪計畫「故宮遊藝思」主題深度學習路線

平溪國小學童對故宮栩栩如生的肉形石感到驚喜(圖/故宮) 平溪國小學童對故宮栩栩如生的肉形石感到驚喜(圖/故宮)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國立故宮博物院以「故宮遊藝思」榮獲第四屆「政府服務獎」。

故宮繼「故宮教育頻道」、「故宮創客魔幻列車」後，再獲「政府服務獎」肯定！國家發展委員會主辦的「政府服務獎」，是政府機關推動為民服務工作之最高榮譽。故宮今年以「故宮遊藝思」參訪計畫榮獲「政府服務獎」的「社會關懷服務」獎項，頒獎典禮於14日舉行，由行政院蘇貞昌院長親自授獎，故宮吳密察院長率領同仁出席領獎。

故宮表示，108年啟動「故宮遊藝思」參訪計畫，讓偏鄉離島學子與全國高中職以下學生，有機會獲得全額補助參訪故宮。今年邁向第三個年度，總計服務1萬6千餘名學童，今年偏鄉離島學生比例更超過一半。「故宮遊藝思」同時積極接軌臺灣在地文化，聯合龍山寺捐助資源，攜手策劃「嗨遊龍宮」導覽手冊、龍山寺深度探索等參訪內容，將故宮文物與民間工藝兩相對應，啟發學生跨域學習的知能。

除此之外，「故宮遊藝思」規劃分齡、分眾參訪內容，設計「六大主題深度學習路線」，包含「國寶總動員─動畫明星尋寶趣」、「吉祥如意─文物中的成語與祝福」、「銅話小神獸─故宮重要青銅文化賞析」、「田園好風光─到故宮尋找田園中熟悉的身影」、「釉，唸唸有瓷─一覽不同時期的故宮經典陶瓷器」及「巧奪天工─工匠的登峰造極之作」，兼顧初訪者、國小低中高年級、國中、高中生各年齡層的學習需求。

在疫情期間，「故宮遊藝思」配合防疫政策暫停導覽活動，卻不因此停下腳步。除了拍攝六大主題路線導覽影片，讓孩童在家透過線上資源親臨現場，另寄送學習圖卡等教學資源至各所學校，由老師帶領學生一同學習，讓學童的藝術教育持續向前！

未來「故宮遊藝思」將持續邀請「特殊偏遠」與「極度偏遠」學校參訪故宮，讓偏鄉離島學子親近故宮，為文化平權、美學扎根盡一份心力。