台灣高醫毒物室•被爆將3級毒品「誤判」為2級毒品• 持有者恐冤枉入獄? 高醫澄清: 周刊報導與事實不符!

高醫毒物室被爆將3級毒品判為2級毒品，高醫副院長黃尚志14日說，高醫毒物室去年11月拿到Eutylone標準品，建立檢驗方法後，發現原來... 高醫毒物室被爆將3級毒品判為2級毒品，高醫副院長黃尚志14日說，高醫毒物室去年11月拿到Eutylone標準品，建立檢驗方法後，發現原來認為是Pentylone的有可能是Eutylone，因此主動告知警政等單位更正，也提供複驗，「這是檢驗的侷限性，並非誤判」。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄醫學大學毒物室被爆將3級毒品判為2級毒品，高醫喊冤強調原本檢測項目就不含3級毒品Eutylone，去年11月請購標準品後才能檢測「這是檢驗的侷限性，並非誤判」，目前已主動複驗32件。

鏡週刊今天(14日) 報導，高雄醫學大學附設中和醫院接受南部院檢單位委託進行毒品檢驗，自去年起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致多案被告遭較重的罪刑起訴或判刑。

高醫下午召開記者會澄清，高醫副院長黃尚志說，高醫嚴正聲明報導與事實不符，檢測沒有誤判，相反的是高醫秉持科學真理、探究事實精神，主動告知政府部門、司法單位等更新檢測結果，並受理複檢。

黃尚志說，高醫去年1月承接高雄市警察局刑警大隊與屏東縣警察局委託毒品檢驗案，高醫提供73項毒品檢驗項目，這些標案中都有列出，檢驗項目包含2級毒品Pentylone，但不含當時尚未被公告為3級毒品的Eutylone，Eutylone是在去年2月被公告為3級毒品。

黃尚志說，後來法務部等單位發現Eutylone有流行趨勢，便探詢許多檢驗實驗室是否有意願開發此項檢測，高醫同意後即進行Eutylone標準品請購。

黃尚志指出，高醫毒物室去年11月拿到Eutylone標準品，建立檢驗方法後，發現原來認為是Pentylone的有可能是Eutylone，因此主動告知警政等單位更正，也提供複驗，「這是檢驗的侷限性，並非誤判。」

檢驗醫學部主治醫師林宜靜表示，Pentylone和Eutylone兩者為同分異構物，高醫原本沒有Eutylone標準品，而如果沒有標準品，即使檢體有此成分也不會被驗出，這是檢驗上的侷限。高醫後來購買了標準品，就能區分兩者不同。

林宜靜說，有標準品後，高醫當時手上有3件檢體，即主動進行複驗，另回溯複驗有29件。去年承接高雄、屏東委託毒品檢驗，今年則承接屏東委託檢驗標案。她表示，能夠承接標案，也必須是高檢署認可的檢驗機構才能投標。

另一方面，高雄醫學大學附設中和紀念醫院下午發布聲明稿指出，有關媒體報導「高醫毒品檢驗誤判」一事，嚴正聲明與事實不符，檢測絕無誤判，秉持科學追求真理、探究事實精神，積極協助政府檢測不斷翻新的毒品。高醫強調，主動告知警政及司法單位更新檢驗結果，同時受理複驗。毒品種類日新月異，相關檢測必須滾動式精進。

高醫說明，高醫毒物室民國109年(2020年) 1月起承接高雄市政府警察局刑警大隊與屏東縣政府警察局的「查獲微量毒品定性（成分）及定量（純質淨重）委外檢驗勞務」。在招標案檢驗能力說明上，已載明能檢測毒品種類共73項，其中含Pentylone（第2級毒品），但不包含Eutylone（當時並非公告第3級毒品）此項檢測。

高醫指出，法務部及衛生福利部食品藥物管理署發現Eutylone有流行趨勢，109年8月發送「毒品定量檢驗事宜調查表」，詢問全台濫用藥物認證實驗室開發Eutylone檢測意願，高醫毒物室因此進行Eutylone標準品請購。

高醫表示，去年11月Eutylone標準品到貨後，立即進行相關毒品使用檢測，結果發現先前鑑定結果為Pentylone成份可能為Eutylone，主動電話告知高雄市相關單位對口承辦人員，並說明對於109年10月前已發Pentylone報告的檢體可進行複驗。

據了解包括高雄、橋頭兩地檢署清查共38件相關案遭起訴案，誤判改判無罪者有12件，其餘仍在清查。

高雄地方法院

上午召開記者會說明

對於今天媒體報導「高醫瞎驗毒爆冤獄逾16起 害慘地院背鍋恐國賠」，高雄地方法院行政庭長楊國祥上午召開記者會說明，雄院法官去年底受理1件毒品案時，被告為減輕持有毒品刑責，抗辯是持有3級而非2級毒品，結果驗尿報告也相符；但高醫化驗結果卻顯示為2級毒品，經送法務部法醫研究所複驗確認為3級毒品，高醫檢驗報告才被發現有誤。

楊國祥(下圖)說，法官發現高醫誤判情形後已立即向其他法官反應，只要是高醫檢驗結果為Pentylone案都需要再送交複驗。法研所事後馬上再跟高醫聯繫，並教導如何判別新興毒品，自今年1月起就沒再發現類似狀況。

他指出，因發現高醫是檢驗錯誤後來改判無罪案，自去年11月起到今年4月有11件，其他部分仍在清查。至於受刑人若因此坐冤獄申請國賠，楊國祥也說，目前仍未收到相關申請，依法可以請求國賠。

高雄地檢署則指出，經清查自108年起因檢驗出Pentylone毒品相關案件遭起訴案有31件。橋頭院檢部分，相關案件這兩年遭起訴有7件，其中1件獲判無罪、6件有罪。

據了解，目前受託檢驗毒品單位有高醫、高雄正修科技大學，但因相關案件範圍遍及台南、高雄、橋頭、屏東等南部院檢，目前仍在持續清查是否有漏網之魚。至於日後是否會因檢驗誤判再審，檢審內部仍須研議。

依毒品危害防制條例規定，持有第2級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金；持有第3級毒品純質淨重5公克以上者，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

法務部法醫研究所今天（14日) 指出，2級毒品Pentylone與3級毒品Eutylone是同分異構物，二者質譜相似，去年12月間有與高醫聯繫教導判別新興毒品，並建議購置3級毒品Eutylone標準品（質譜）。

近年新興毒品興起，高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室遭爆自去年(2020年) 起將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致許多持有毒品案從無罪變有罪、有罪刑度增加等，甚至有人因此坐了冤獄。

中央社引述法醫研究所官員指出，南部警方查獲毒咖啡包案，分別將被告尿液送法務部法醫研究所檢驗出3級毒品Eutylone，毒咖啡包部分送高雄醫學大學附設中和醫院檢驗出2級毒品Pentylone；因毒品成分有落差，高雄地院委託法醫所去年12月間再驗毒咖啡包後，確認含有3級毒品Eutylone，此與被告尿液檢驗結果相符。

法醫所為此馬上與高醫聯繫，並教導如何判別新興毒品，建議購置3級毒品Eutylone標準品（質譜），使檢驗更精準。

官員解釋，2級毒品Pentylone與3級毒品Eutylone是同分異構物，是指化合物具有相同的分子式，但組成分子的原子間因相互連接順序不同或空間排列不同，導致化合物具有不同性質。二者的檢驗圖譜也十分相似。

官員簡單舉例說，就像媽媽有兩個兒子，之前檢驗都只驗到哥哥（2級毒品Pentylone），但新興毒品推陳出新，其實早就有弟弟（3級毒品Eutylone）的存在，因此檢驗毒品實驗室必須有超前部署準備更多標準品（質譜），法醫所迄今建置約830種新興毒品標準質譜資料庫。

高醫毒物室自109年起將3級毒品誤判為2級毒品Pentylone，造成許多人刑責加重坐冤獄。高雄地方法院行政庭長楊國祥（圖）14日上午召開記者會說明。中央社