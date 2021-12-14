17日起台灣天氣轉涼有雨！週末公投日降雨減但更冷

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）好天氣只到本週四（16日）！17日起受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，較冷天氣將維持到下週二，21日至23日東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升。至於輕颱雷伊短期內則對台無影響。

根據中央氣象局，週三、週四(15日、16日)天氣仍好，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及東北部氣溫逐日稍微回升。

中央社指出，明天後天各地高溫約26至29度，南部有機會達到30度。不過到了週三和週四清晨，中南部地區以及西半部易有局部霧或低雲而影響能見度，交通往返請注意行車安全。

至於週五之後，也就是四大公投投票期間，因東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

週六、週日台灣仍受東北季風影響，且北部、東半部水氣較增。根據中央社，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中層水氣稍增，中南部地區為雲量增多。

氣象局說，下週一(20日)起，東北季風使得北部及東北部較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨。

到了21日至23日，東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，然而因南方雲系北移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區亦有局部短暫雨。

至於今年第22號輕度颱風雷伊，於13日下午2時在關島南方海域形成，目前路徑向西移動。中央社表示，該颱風到南海後的確有可能會改往偏北方向移動，不過但他強調，由於往北後整體環境不利發展，因此可能導致雷伊減弱，簡而言之，短期之內對臺灣並無直接影響。