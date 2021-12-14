「茶食美饌」 茶改場推出茶餐料理包及多款美食

受疫情影響，大家宅在家減少外食，為了讓民眾吃出美味與健康，行政院農業委員會茶業改良場研發各種茶食新產品，也積極輔導業者將茶食產品「商品化、便利化及產業化」，期望「以茶入食」，同時帶動拓展茶葉多元應用及提升價值鏈。此次，茶改場結合業者天然茶莊(茶餐)與大安區農會(料理包)共同推出茶餐料理冷凍調理包，讓民眾在家簡單加熱即可品嚐具有茶風味的美食料理，同時推出多款甜點美食，包括茶蘿蔔糕、茶粉多元應用等琳瑯滿目且多樣口味的茶點。

茶改場場長蘇宗振表示，該場於108年與法國藍帶主廚合作，開發以十種臺灣特色茶為主，研發帶有10種茶風味的創意茶宴，推出「臺灣十全食美特色茶餐」，並獲得熱烈迴響；但在疫情影響下，面臨消費者想吃但吃不到的困擾。因此，為了滿足消費者外食或在家即食的需求，該場特別結合不同產業的業者，從源頭生產端(茶農)、加工製造(食品加工業)到成品通路販售(餐飲業) 控管，讓整個茶食產品的生產流程透明化，消費者可以透過產銷履歷「茶」得到，包裝標示一目了然，知道生產環節，保證產品之安全以維護健康。

茶改場說明，茶餐料理冷凍調理包以具有芳香甘醇又具有去腥、提味及去油膩的茶料理，導入新穎的急速冷凍技術再包裝儲藏，僅需復熱即可上桌。茶餐調理包保留食物的新鮮及茶香，不破壞食物的組織結構，無使用防腐劑及添加物，兼顧美味、營養及衛生，調理方便又快速，將為疫情衍生的宅經濟掀起一陣家庭廚房革命的旋風，也為未來餐飲的製作模式帶來變革，業者有機會在變動的市場中打下一片天。

蘇宗振場長強調，臺灣特色茶本身即具有獨特的色香味，茶葉中含有多種機能性成分，有去腥、去油膩、爽口、抗氧化、抑菌之作用，為最佳之食品配料，無需使用其他添加料就能增加美味及營養加值。該場與天然茶莊共同合作推出具簡約風的「茶食美饌」餐(4菜+1湯)，包括觀音自在煨東坡、茶香醉雞、茶葉燻蝦、茶葉香酥脆、茶養生湯，及茶香飯與甜點(茶蘿蔔糕、茶發糕、茶冰淇淋、茶米花，四選1)，從主食料理到甜點一次到位。此外，還有其他茶食料理、茶點及茶飲料可供選擇。另為服務不克外食的民眾，該茶莊亦提供產品宅配服務，讓消費者居家也能享用茶餐料理，簡單加熱方便又美味且營養不流失，不進「灶腳」也能出好茶餐。

茶蘿蔔糕。(照片由茶業改良場提供)

茶冰淇淋。(照片由茶業改良場提供)

茶香飯。(照片由茶業改良場提供)

「觀音自在煨東坡」冷凍調理包。(照片由茶業改良場提供)