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航太工程師、神經外科醫師智力大對決 竟與凡人無異？

好像懂了什麼

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/14 17:40
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英文有片語，用「火箭科學」（rocket science）與「腦部手術」（brain surgery）來比喻難事，不過這種說法恐怕要被打臉了。一項有趣的研究發現，航太科學家與神經外科醫師，其實沒有比凡人聰明到哪兒去。

衛報報導，《英國醫學期刊》（BMJ）在2021聖誕特刊中發表了一份智商比拚報告，看看在世俗眼中「理應」聰明絕頂的航太科技與腦科專業人士，誰的智力更勝一籌。

在這項研究中，329名航太工程師與72名神經外科醫師透過大英智力測驗（Great British Intelligence Test，GBIT）在線上完成12項任務，並回答年齡、性別、經驗多寡與專業領域等相關問題。

此一測驗從認知能力的各個面向檢視受試者的聰明度，包括計劃與推理能力、工作記憶（working memory）、注意力、情緒處理能力等，再將結果與國18,000名普羅大眾的表現對照分析。

結果「驚人」地發現，僅神經外科醫師在解決問題的速度上與常人有顯著差異，但在回憶部分卻表現較差。研究人員指，這類醫生之所以能快速解決問題，或許與開顱手術的快節奏本質有關，而此門醫學本就較會吸引有快速處理能力者，抑或是在手術過程中必須迅速做出決定的訓練使然，不過此一可能性較低。

至於航太工程師與神經外科醫師的認知能力，則無太大區別。惟前者專注力與心理操縱能力較佳，如可在腦海中旋轉物體，後者則在語意解析上分數較高，如定義罕見字詞。

針對這項令人「好像懂了什麼」的研究，研究人員打趣地說，別再用It’s not rocket science或It’s not brain surgery來強調「事情沒那麼難」了，不如就改用「像在公園晃晃」（It’s a walk in the park）這般說法，來打個比方吧。
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