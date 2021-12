航太工程師、神經外科醫師智力大對決 竟與凡人無異？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)英文有片語,用「火箭科學」(rocket science)與「腦部手術」(brain surgery)來比喻難事,不過這種說法恐怕要被打臉了。一項有趣的研究發現,航太科學家與神經外科醫師,其實沒有比凡人聰明到哪兒去。

衛報報導,《英國醫學期刊》(BMJ)在2021聖誕特刊中發表了一份智商比拚報告,看看在世俗眼中「理應」聰明絕頂的航太科技與腦科專業人士,誰的智力更勝一籌。

在這項研究中,329名航太工程師與72名神經外科醫師透過大英智力測驗(Great British Intelligence Test,GBIT)在線上完成12項任務,並回答年齡、性別、經驗多寡與專業領域等相關問題。

此一測驗從認知能力的各個面向檢視受試者的聰明度,包括計劃與推理能力、工作記憶(working memory)、注意力、情緒處理能力等,再將結果與國18,000名普羅大眾的表現對照分析。

結果「驚人」地發現,僅神經外科醫師在解決問題的速度上與常人有顯著差異,但在回憶部分卻表現較差。研究人員指,這類醫生之所以能快速解決問題,或許與開顱手術的快節奏本質有關,而此門醫學本就較會吸引有快速處理能力者,抑或是在手術過程中必須迅速做出決定的訓練使然,不過此一可能性較低。

至於航太工程師與神經外科醫師的認知能力,則無太大區別。惟前者專注力與心理操縱能力較佳,如可在腦海中旋轉物體,後者則在語意解析上分數較高,如定義罕見字詞。

針對這項令人「好像懂了什麼」的研究,研究人員打趣地說,別再用It’s not rocket science或It’s not brain surgery來強調「事情沒那麼難」了,不如就改用「像在公園晃晃」(It’s a walk in the park)這般說法,來打個比方吧。