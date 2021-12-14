VR科技、掃具打擊樂、做蛋塔 新北12所策略聯盟國中展雙語課程成果

新北市教育局日前舉辦雙語策略聯盟成果展，由12所 國中共同參與，討論熱烈。除有教師示範雙語課程教學， 學生也以英語口說能力展現課堂中學到打擊樂合奏及葡式蛋塔製作成 果，今年更融入VR虛擬實境雙語課程，擴增學生在校園中雙語情境 的學習，讓英文與校園生活融合。

教育局表示，新北雙語策略聯盟學校自108學年度成立，從開始3 校、6校到110學年度的12校逐年增加。 透過聯盟的學校任務編組，推動雙語教育的課程教學研發、 師資培育、行銷推廣及輔導訪視。 成果展當日也邀請臺灣師範大學教務長林子斌教授， 針對學校推動雙語協同教學，提供有效策略及方法， 破除雙語教育為全英語教育迷思， 鼓勵學校創造師生以英語溝通的環境。

今年成果展由樟樹實中分享將VR科技應用在各領語雙語教學，建置 1:1的客製化校園擬真英語學習情境， 各領域教師將教案活動設計放進VR裡，學生戴上VR眼鏡就在熟悉 教室場域學習日常英語，這套課程資源也分享給各校， 讓教學更多元活潑。

樟樹實中陳浩然校長表示，利用VR雙語情境建置融入生活科技課程 大大提升學生學習動機，更協助孩子有效運用時間學習。 九年級莊云慈同學說，上生科課學到有關機具的單字，搭配VR虛擬 實境體驗了解機具操作的正確方法， 不僅有趣而且讓我們很輕鬆就把單字學起來，真的好好玩。

同校八年級林葳明同學也說，在上雙語音樂課時， 老師用英語解說樂譜上的音符，還讓我們用掃具合奏打擊樂， 可以邊學音樂邊使用英文，上課情境讓自己敢大膽地說、放心地學， 學習英文變成是一件快樂的事。

淡水國中的學生也展現雙語家政課中實作葡式蛋塔的成果， 現場滿滿的蛋糕香。九年級張瑀哲同學說，烹飪是使用率最高的生活 技能，因此用英語教大家做美味蛋塔， 是個很容易與世界交朋友的方式。家政老師鄭婉玲也說， 很開心能擔任學校雙語課程師資，是種挑戰更是責任。 擔任雙語家政老師後，深覺自己的口說英語能力要再提升， 因此參加臺師大雙語師資培訓課程，並用線上平台增強英語表達力。

教育局長張明文表示，英語力是打開世界的鑰匙， 新北市推動雙語策略聯盟，培養非英語科教師雙語教學能力，將持續 邀集更多學校加入聯盟，以團體戰的方式帶動新北雙語教育發展並接 軌國際，打造友善的雙語教育環境，培育走向世界的未來人才。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供