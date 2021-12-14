富邦藝術基金會攜手法國巴黎龐畢度中心 引歐洲現代藝術商品

為實踐「藝術生活化、生活藝術化」的理念， 並持續推動台灣與國際藝術市場的連結， 富邦藝術基金會繼日前引進國際知名美術館，如美國紐約MoMA美 術館（Museum of Modern Art）和The Met大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）以及全球最大的公共藝術盛會CowParade藝術商品 後，再度於2021年末攜手法國巴黎龐畢度中心（Centre Pompidou），將歐洲重量級藝術大師商品帶進台灣， 讓你輕鬆把野獸派馬諦斯（Henri Matisse）、立體派畢卡索（Pablo Picasso）、超現實主義馬格利特（René Magritte）、風格派蒙德里安（Piet Mondrian）等多位藝術大師經典作品帶回家， 再次引爆藝術蒐購風潮。

於1977年落成的法國龐畢度中心，為普立茲克建築獎（Prit zker Architecture Prize）得主倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）與理察．羅傑斯（Richard Rogers）聯袂操刀設計的建築作品， 其獨特的建築外觀在歐式古建築群中顯得極為亮眼， 更被視為藝術圈不可或缺的當代藝術館。 而龐畢度中心館藏作品豐富， 迄今收藏逾六萬件無數藝術大師的作品，包含抽象畫創始者— 瓦西里・康丁斯基（Wassily Kandinsky）、野獸派代表人物—亨利・馬蒂斯（Henr i Matisse）、超現實主義的代表人物—胡安・米羅（Joan Miró）、立體派創始者—巴布羅・畢卡索（Pablo Picasso） 等多位近現代最著名和最具影響力的藝術大師傑作， 前衛藝術之蓬勃生命力由此可見一斑， 也立定了龐畢度中心在法國當代藝術史上的地位。

此次富邦藝術基金會正是引進全球遊客趨之若鶩的龐畢度中心藝術商 店「Boutique Pompidou」，其不但是歐洲現當代設計商品的必逛商店， 擁有龐畢度中心常設展、歷年特展與當期特展的紀念品， 還有龐畢度中心收藏的藝術家和設計師所設計的商品， 以及多樣推廣藝術教育的兒童商品， 將一舉讓台灣民眾可以用平易近人的價格買到現代藝術大師原創的「 時尚配件Art Fashion」、「居家生活Art Home」和「精品文具Art Stationery」，也讓藝術將不再只是收藏， 而是可以融合在人們生活裡的美好物品，再次揭示「 藝術是當今的美學經濟」的理想。

除此之外，此次富邦藝術基金會更全新推出「藝術出版Art Books」、「兒童專區Art for Kids」系列，從藝術家作品圖錄、音樂專輯到手感創作； 從視覺、聽覺到觸覺；從兒童互動到大人蒐藏，兼具藝術性、 互動性和教育性，邀請你享受一場從歐洲遠渡重洋的藝術體驗！ 即日起於「富邦藝術momo品牌旗艦館」限定販售， 只要購買任一龐畢度藝術商品，更可獲得法國原裝「龐畢度限定藝術書籤」，讓你跟著藝術氣息於書中悠遊現代歐洲。

此次富邦藝術基金會引進的法國龐畢度中心系列藝術商品， 最引人矚目的正是野獸派代表人物亨利・馬蒂斯（Henri Matisse）的藝術商品。出生於法國，馬諦斯是20世紀最重 要的人物之一，憑藉對色彩、形狀和繪畫的敏銳洞察力， 馬諦斯不斷精進創作，並由剪紙達到創作巔峰， 成為家喻戶曉的藝術大師。 而為了紀念馬諦斯為後世帶來的重要影響力， 法國龐畢度中心在馬諦斯誕辰150周年之際， 舉辦了一場致敬馬諦斯的特展， 透過龐畢度藝術中心必看的馬諦斯作品及文字的解讀， 與大眾共同致敬藝術大師馬諦斯。 此次富邦藝術基金會也引進馬諦斯多項商品， 除了有馬諦斯經典作品明信片、撲克牌、磁鐵等必蒐商品，更推出「 進入馬諦斯的世界」商品組合， 讓你有機會一次蒐藏馬諦斯經典作品圖集和筆記本， 還有馬諦斯創作時聽的爵士音樂集， 讓你追溯到藝術家聆聽這些音樂的時代，一次感受馬諦斯的視覺、 聽覺以及觸覺。

此外，比利時超現實主義畫家雷內．馬格利特（René Magritte） 以其超現實作品中帶有些許詼諧以及許多引人審思的符號而聞名， 其作品對於許多人們事先設想的現實情況提出挑戰， 影響今日許多插畫的風格，也成為龐畢度中心的重要典藏藝術家。 為了延續馬格利特的藝術風格於台灣，富邦藝術基金會也推出「 馬格利特的奇幻餐桌 (藝術餐盤四入組)」， 將馬格利特作品中的經典元素衍生成精緻的餐盤， 讓你輕鬆打造充滿趣味的餐桌美學。

而到了龐畢度中心，更是不能錯過立體派作品。源自1907年至1 914年間，立體派大師畢卡索（Pablo Picasso）所開創的立體主義創作， 打破了歐洲原有繪畫和雕塑表現形式， 形成一種新的視覺和觸覺語言。而龐畢度近年來更推出「立體主義」 系列特展，提供了將這一藝術運動理解為一種藝術表現形式的鑰匙， 與當時社會、政治和經濟背景的連結。其中共有300件重要立體派 作品，代表二十世紀初歐洲的藝術革命，也呈現在此次商品當中， 包含「龐畢度 認識立體派 精裝作品圖集」、以及多項「畢卡索的立體世界」藝術商品， 讓你透過藝術商品穿梭20世紀初期的時空背景。

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「進入馬諦斯的世界」商品組合，讓你有機會一次蒐藏馬諦斯經典作品圖集和筆記本，還有馬諦斯創作時聽的爵士音樂集。(照片來源：富邦金控提供)

「馬格利特的奇幻餐桌 (藝術餐盤四入組)」，將馬格利特作品中的經典元素衍生成精緻的餐盤，讓你輕鬆打造充滿趣味的餐桌美學。(照片來源：富邦金控提供)

引進馬諦斯多項商品，除了有馬諦斯作品圖錄、經典作品明信片，還有撲克牌等必蒐商品。(照片來源：富邦金控提供)

比利時超現實主義畫家雷內．馬格利特（René Magritte）作品圖錄。(照片來源：富邦金控提供)