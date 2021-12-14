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AZ族第3劑打全量莫德納？2劑AZ對Omicron保護力為零？陳時中親吐釋疑

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/14 17:18
AZ族第3劑打全量莫德納？2劑AZ對Omicron保護力為零？陳時中出面回應了。（示意圖／pixabay）

AZ族第3劑打全量莫德納？2劑AZ對Omicron保護力為零？陳時中出面回應了。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）因應COVID-19新變異株Omicron疫情，國內已全面開放第3劑加強劑施打，有醫師直言打2劑AZ對Omicron保護力趨近0，疫苗恐白打前2劑，另有專家建議接種AZ疫苗者，第3劑應打全劑量莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期會盡快開會討論第3劑細節，至於打2劑疫苗後保護力降為0的說法，則呼籲各界不用過度解讀。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天國內共接種9萬3845劑新冠疫苗，其中包括2163劑第3劑追加劑，累計施打3364萬770人次，第1劑疫苗涵蓋率約79.09%、第2劑約64.56%、追加劑約0.14%。

綜合中央社報導，因應Omicron變異株疫情，國內全面開放與第2劑疫苗間隔滿5個月的民眾，可接種第3劑追加劑，以提高保護力，近期有醫師建議，前2劑接種AZ疫苗者，第3劑應接種全劑量莫德納疫苗。

陳時中說，目前仍維持提供半劑莫德納疫苗，暫時沒有改為全劑量的計畫，但近期會召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，請專家針對相關議題進行討論，時間還在安排，但強調會盡快召開。

此外，國內有醫師提出新冠疫苗保護力研究數據，結果顯示接種2劑AZ疫苗對抗Omicron變異株的保護力趨近於0，直言疫苗恐「白打」一場，引發討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近來全世界專家對於疫苗研究報告發表許多看法，綜觀目前全球主流意見，雖然都有共識認為Omicron可能降低疫苗保護力，但沒有人認為打完2劑疫苗後，保護力會降為0。

陳時中說，因應Omicron變異株，多數專家都認為應盡快接種第3劑以增加保護力，呼籲各界不用過度解讀，把個人防護的基本工做好，勤洗手、戴口罩等才是首要工作。
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