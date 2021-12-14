中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單揭曉 《猛毒2：血蜘蛛》與《尚氣與十環傳奇》入榜

2021年由於疫情使民眾居家時間拉長，持續推升影音收視， 中華電信公布MOD、Hami Video「年度影音排行榜」，其中MOD主打的家庭客戶最愛旗 艦口碑強檔電影，而OTT行動用戶則偏愛驚險刺激的動作電影。 迎接歲末團圓時刻，中華電信更準備了豐富的片單，為2021畫上 完美的句點，喜愛精彩刺激的影迷不容錯過《猛毒2：血蜘蛛》、《 尚氣與十環傳奇》與《名偵探柯南：緋色的彈丸》，當紅台劇《 茶金》、《俗女養成記2》與《2049》。

中華電信從主打家庭客戶的MOD、行動年輕族群為主Hami Video觀影排行分別觀察各自的影視喜好，MOD單點電影年度 前三名依序為《神力女超人1984》、《哥吉拉大戰金剛》、《 天能》，顯示客戶更願意另外付費購買旗艦口碑強檔電影， 在家舒適欣賞。Hami Video電影年度熱播榜則涵蓋了《哈利波特》 經典系列與中華電信獨家上映的動作強檔《玩命鈔劫》、《天坑》、 《拆彈專家2》， 說明年輕一代的行動用戶更喜愛歷久不衰的經典片單， 並隨時隨地享受刺激的動作電影類型。

在年末最適合家人、朋友團聚的時節，中華電信於12月份推出一系 列強檔電影，包含刺激的《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》 與《脫稿玩家》，以及搭上日本東京奧運人氣動漫電影《 名偵探柯南：緋色的彈丸》等強片。

2021年豐富的戲劇片單亦大獲客戶喜愛，年度台劇排行依序由《 火神的眼淚》、《斯卡羅》、《四樓的天堂》奪得前三名寶座， 陸劇《贅婿》、《錦心似玉》、韓劇《Penthouse 上流戰爭》則擠進MOD戲劇排行前五名，Hami Video戲劇年度排行中， 則可看到中華電信獨家跟播的全新歌舞情境喜劇《孟婆客棧》 位居第二，韓劇則以《大發不動產》最受歡迎。

年度收視最高台劇《俗女養成記2》全套上架， 見證大小嘉玲同為女人與少女的全新篇章，以及《茶金》、《204 9》等話題台劇。

動漫、兒童類年度排行榜中，由擄獲大人小孩的《PUI PUI 天竺鼠車車》拔得頭籌，題材新穎畫風酷炫的《咒術迴戰》 亦取得好成績，超口碑動漫《鬼滅之刃》人氣長紅， 12月起全新上架《鬼滅之刃-遊郭篇》，預計再創收視熱潮。

中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單