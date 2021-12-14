中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單揭曉 《猛毒2：血蜘蛛》與《尚氣與十環傳奇》入榜

2021年由於疫情使民眾居家時間拉長，持續推升影音收視，
中華電信從主打家庭客戶的MOD、行動年輕族群為主Hami Video觀影排行分別觀察各自的影視喜好，MOD單點電影年度
在年末最適合家人、朋友團聚的時節，中華電信於12月份推出一系
2021年豐富的戲劇片單亦大獲客戶喜愛，年度台劇排行依序由《
年度收視最高台劇《俗女養成記2》全套上架，
動漫、兒童類年度排行榜中，由擄獲大人小孩的《PUI PUI 天竺鼠車車》拔得頭籌，題材新穎畫風酷炫的《咒術迴戰》
中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單
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2021年度電影類排行榜
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排名
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MOD 單點電影
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Hami Video電影熱播
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1
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神力女超人1984
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永生戰
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2
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哥吉拉大戰金剛
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玩命鈔劫
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3
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天能
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天坑
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4
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靈魂急轉彎
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哈利波特：神秘的魔法石
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5
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魔物獵人
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鬼滅之刃劇場版無限列車篇
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2021年度戲劇類排行榜
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排名
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MOD
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Hami Video
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1
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火神的眼淚
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火神的眼淚
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2
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斯卡羅
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孟婆客棧
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3
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贅婿
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大發不動產
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4
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錦心似玉
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月薪嬌妻特別篇
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5
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Penthouse 上流戰爭
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東大特訓班2
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2021年度兒童動漫類排行榜
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排名
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MOD
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Hami Video
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1
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PUI PUI 天竺鼠車車
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PUI PUI 天竺鼠車車
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2
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汪汪隊立大功S6
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鬼滅之刃
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3
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屁屁偵探
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鬼滅之刃無限列車篇
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4
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鬼滅之刃
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咒術迴戰
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5
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咒術迴戰
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汪汪隊立大功S6