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中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單揭曉 《猛毒2：血蜘蛛》與《尚氣與十環傳奇》入榜

By 台灣英文新聞
2021/12/14 17:07
中華電信MOD、Hami Video 2021年度影音榜單揭曉 《猛毒2：血蜘蛛》與《尚氣與十環傳奇》入榜

2021年由於疫情使民眾居家時間拉長，持續推升影音收視，中華電信公布MOD、Hami Video「年度影音排行榜」，其中MOD主打的家庭客戶最愛旗艦口碑強檔電影，而OTT行動用戶則偏愛驚險刺激的動作電影。迎接歲末團圓時刻，中華電信更準備了豐富的片單，為2021畫上完美的句點，喜愛精彩刺激的影迷不容錯過《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》與《名偵探柯南：緋色的彈丸》，當紅台劇《茶金》、《俗女養成記2》與《2049》。

中華電信從主打家庭客戶的MOD、行動年輕族群為主Hami Video觀影排行分別觀察各自的影視喜好，MOD單點電影年度前三名依序為《神力女超人1984》、《哥吉拉大戰金剛》、《天能》，顯示客戶更願意另外付費購買旗艦口碑強檔電影，在家舒適欣賞。Hami Video電影年度熱播榜則涵蓋了《哈利波特》經典系列與中華電信獨家上映的動作強檔《玩命鈔劫》、《天坑》、《拆彈專家2》，說明年輕一代的行動用戶更喜愛歷久不衰的經典片單，並隨時隨地享受刺激的動作電影類型。

在年末最適合家人、朋友團聚的時節，中華電信於12月份推出一系列強檔電影，包含刺激的《猛毒2：血蜘蛛》、《尚氣與十環傳奇》與《脫稿玩家》，以及搭上日本東京奧運人氣動漫電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》等強片。

2021年豐富的戲劇片單亦大獲客戶喜愛，年度台劇排行依序由《火神的眼淚》、《斯卡羅》、《四樓的天堂》奪得前三名寶座，陸劇《贅婿》、《錦心似玉》、韓劇《Penthouse 上流戰爭》則擠進MOD戲劇排行前五名，Hami Video戲劇年度排行中，則可看到中華電信獨家跟播的全新歌舞情境喜劇《孟婆客棧》位居第二，韓劇則以《大發不動產》最受歡迎。

年度收視最高台劇《俗女養成記2》全套上架，見證大小嘉玲同為女人與少女的全新篇章，以及《茶金》、《2049》等話題台劇。

動漫、兒童類年度排行榜中，由擄獲大人小孩的《PUI PUI 天竺鼠車車》拔得頭籌，題材新穎畫風酷炫的《咒術迴戰》亦取得好成績，超口碑動漫《鬼滅之刃》人氣長紅，12月起全新上架《鬼滅之刃-遊郭篇》，預計再創收視熱潮。

中華電信MODHami Video 2021年度影音榜單

2021年度電影類排行榜

排名

MOD 單點電影

Hami Video電影熱播

1

神力女超人1984

永生戰

2

哥吉拉大戰金剛

玩命鈔劫

3

天能

天坑

4

靈魂急轉彎

哈利波特：神秘的魔法石

5

魔物獵人

鬼滅之刃劇場版無限列車篇

2021年度戲劇類排行榜

排名

MOD

Hami Video

1

火神的眼淚

火神的眼淚

2

斯卡羅

孟婆客棧

3

贅婿

大發不動產

4

錦心似玉

月薪嬌妻特別篇

5

Penthouse 上流戰爭

東大特訓班2

2021年度兒童動漫類排行榜

排名

MOD

Hami Video

1

PUI PUI 天竺鼠車車

PUI PUI 天竺鼠車車

2

汪汪隊立大功S6

鬼滅之刃

3

屁屁偵探

鬼滅之刃無限列車篇

4

鬼滅之刃

咒術迴戰

5

咒術迴戰

汪汪隊立大功S6

更新時間 : 2021-12-14 18:04 GMT+08:00

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