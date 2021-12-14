【2021公投須知】台灣中選會：1218四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票

▲ 1218公投當天, 投票流程示意圖 (原圖: 中選會; TN後製)

【110年全國性公民投票案, 第17案至第20案主文如下】

第17案主文如下：(編按: 白話文為~重啟核四)

您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文如下：(編按: 白話文為~反萊豬)

你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文如下：(編按: 白話文為~公投綁大選)

你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文如下：(編按: 白話文為~三接遷離護藻礁)

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

【投票時間 & 必帶三寶】

投票時間：2021年12月18日 上午8點至下午4點

投票帶3+1：攜帶身分證（必備）、印章、投票通知單至投票所， 以及佩戴口罩！

➤➤➤ 請勿攜帶手機、攝影器材至投票所

➤➤➤ 禁止亮票、撕毀公投票、攜出公投票等行為

【國民年滿18歲有公民投票權】

12月18日公投，18歲以上的國民有公投權，但必須是110年8月27日以前滿18歲者，也就是 92年8月28日(含)以前出生，才有投票權哦!

今年8月28日後才滿18歲沒有公投權，因為法定投票日是110年8月28日，要以這天為準～

更多資訊：https://www.cec.gov.tw/

【到哪裡去投票】

投票權人如於110年8月9日(含當日)以後 遷出者， 仍應在 原戶籍地投票 所行使投票權，查詢投票所時請選擇投票權人名冊造冊基準日(110年8月8日)之原戶籍地區、里、鄰別。

也可用手機掃描下圖中的QR Code查詢投票地點▼▼▼

【中選會特別提醒】

12月18日可以宣傳公投，但相關行為仍應受法律之規

有媒體報導並被轉述至其他社群媒體，指稱「政黨不得在投票所外30公尺宣傳公投」顯為錯誤報導、錯誤訊息，中選會特予澄清及說明。中選會係對外說明，公民投票法未禁止政黨或任何人於公投日為公投宣傳或引述民調，但相關行為仍應受法律之規制。

(資料來源:中選會新聞稿)

【 公投案有效 or 無效之門檻說明 】

四大公投案本周六12月18日就將投票，中選會今天(12/14) 說，全國性公投案投票權人為1982萬5468人。依公投法規定，有效同意票達投票權人總額1/4以上者即為通過，因此過關門檻至少要有495萬6367張同意票。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案18日將舉行投票。

中選會14日透過新聞稿表示，各直轄市、縣市選舉委員會今天公告投票權人人數；經彙整結果，全國性公民投票案第17案至第20案投票權人人數為1982萬5468人。

據中選會統計，各縣市投票權人人數，以新北市的342萬7162人最多、高雄市235萬3773人次之、台中市233萬7667人第三，台北市則有215萬5416人。

中選會指出，依公民投票法規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足規定數額者，均為不通過。

中選會表示，以投票權人人數1982萬5468人而言，有效同意票達495萬6367票以上，且同意票應多於不同意票，才為通過；反之，如果有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。