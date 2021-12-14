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台灣1218公投未表態受質疑　侯友宜：公投為自由意志•不該像選舉般對立

針對朱立倫今天會面時強調「四個都同意」是在野黨的天職，侯友宜只回應：「主席辛苦了，我們用更大的包容體諒來看待所有事情。」

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/14 16:20
圖/侯友宜臉書

圖/侯友宜臉書

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）四大公投12月18日登場，新北市長侯友宜始終未明確支持國民黨公投政策，備受質疑；今(14日) 下午他與國民黨主席朱立倫共同出席新聞獎頒獎典禮，侯友宜仍強調公投為自由意志，並表示「主席辛苦了」。

新北市長侯友宜昨(13日) 晚在社群平台發布千字文，表達公投立場應是自由意志展現，不應淪為填鴨式圈叉題，該就事論事，也不應像選舉一樣對立，引發熱議。

朱立倫和侯友宜今天下午共同出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，兩人在場內握手，並應媒體要求再握第2次。朱立倫輕拍侯友宜肩膀表示：「彼此互動都很良好，都有溝通！」

朱立倫典禮前受訪時，再次呼籲大眾週六（18日）出門投票。「面對目前執政無能又鴨霸的民進黨，我們只有全民站出來，跟民意站在一起，支持這次公投」。

朱立倫說，並強調，「侯市長跟我一樣，呼籲大家趕快出來投公投票，用我們的公投票，站在民意這一邊，告訴執政當局你錯了！」

侯友宜會後則再次重申立場表示，公投本身是理性、科學、論辯的，人民論辯思考完後，由人民做主、自由審慎投票，這就是公投的核心價值，而他也只是再次提醒大眾。至於本身的立場與論述，他已清楚寫在臉書，「大家用專業科學的方式，讓民眾來做主，這也是當時公投法設定的價值」。

對於藍營基層不滿的反對聲浪，侯友宜則表示，從他開始選舉時就不斷提醒自己，是為國家與人民做事，並相信黨派與個人都要擺在後面，他會永遠秉持這個價值理念往前走，用包容體諒來看待所有的事。

至於針對朱立倫強調「四個都同意」是在野黨的天職，侯友宜只回應：「主席辛苦了，我們用更大的包容體諒來看待所有事情。」

台灣1218公投未表態受質疑　侯友宜：公投為自由意志•不該像選舉般對立
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