台灣春節檢疫專案今上路！近7成選「7+7」　陳時中：檢疫嚴禁串門子　最高可罰100萬

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）春節檢疫3大方案今（14）日起上路，除A方案14天防疫旅館檢疫，有條件開放「10+4」與「7+7」方案，截至上午11時，有826名入境旅客，近7成選擇「7+7」。

春節檢疫A、B專案今天啟動，B方案「10+4」為前10天住防疫旅館，後4天改為居家檢疫；若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇C方案「7+7」，前7天住防疫旅館或自費集中檢疫所，後7天改為居家檢疫。

據指揮中心統計，春節檢疫3大方案開放首日，截至上午11時，共有826名入境旅客。

選擇A方案者，共有177人，占今天入境人數21%；選擇B方案的入境者有92人，占入境旅客人數11%，以開放首日而言，最少旅客選擇此方案。

另有近7成旅客選擇C方案，共557人，占比68%，其中約有9成旅客選擇入住防疫旅館、1成自費入住集中檢疫所。

媒體提問，今日入境數與之前入境人數相比是否有明顯成長，指揮中心指揮官陳時中表示，近期全國疫情受Omicron變異株影響，各國收緊出入境管制，跨國移動變得不方便，待這兩天數字穩定後，才看得出來台灣入境人數成長趨勢。

有外界質疑B、C方案返家檢疫風險高，難防親友串門子，陳時中表示，這規定去年就已實施了，家中有居家檢疫者，絕對禁止親友串門子，違者就罰新台幣15萬到100萬元。