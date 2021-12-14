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【台美日三邊印太安全對話】古屋圭司盼解除福島食品禁令 美議員盼美台洽簽貿易協定

美國聯邦參議員海格提強調，台灣的民主是區域以及全球的領袖，值得學習，期望與台灣在民主上更緊密的合作。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/14 15:12
「台美日三邊印太安全對話」今（14）日登場，日華議員懇談會會長古屋圭司以預錄影片發言。（圖／翻攝自遠景基金會）
「台美日三邊印太安全對話」今（14）日登場，美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）以預錄影片發言。（圖／翻攝自遠景基金會）

「台美日三邊印太安全對話」今（14）日登場，日華議員懇談會會長古屋圭司以預錄影片發言。（圖／翻攝自遠景基金會）

「台美日三邊印太安全對話」今（14）日登場，美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）以預錄影片發言。（圖／翻攝自遠景基金會）

（台灣應英文新聞／政治組 綜合報導）「台美日三邊印太安全對話」今（14）日登場，日華議員懇談會會長古屋圭司於會中表示，日本堅定支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼台灣也解除福島食品禁令。美國參議員海格提則指出，希望美國與台灣能洽簽貿易協定。

古屋圭司於預錄影片中表示，中國片面一讀改變國際現狀，日本、台灣、美國以及尊重自由、民主與法治等價值的國家聯手維護和平與穩定至關重要。

古屋指出，日華懇推動了今年7月台美日國會議員的歷史性戰略對話，未來計劃將定期舉行。此外，台日友誼羈絆深厚，雙方在疫情間相互以口罩、防護衣以及疫苗相贈，日本也在台灣鳳梨被中國封殺時，自發購買。

古屋主張，日本堅定支持重要夥伴台灣加入CPTPP，同時也盼台灣在爭取會員資格談判中，解決包括對福島縣食品的禁令等議題。

美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）則透過預錄影片表示，在日本首相岸田文雄的領導下，相信美國與日本將在台灣議題上繼續深化合作。

海格提指出，美日台並肩面對印太區域的共同挑戰至關重要，另一重要面向則是增進經濟方面的合作，他希望美國與台灣能洽簽貿易協定。

他還強調，台灣的民主是區域以及全球的領袖，值得學習，期望與台灣在民主上更緊密的合作。
2021台美日三邊安全對話
日華懇
古屋圭司
海格提

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更新時間 : 2021-12-14 16:33 GMT+08:00

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