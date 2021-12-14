大同聚焦資產開發吸買盤•12/14成交爆量居第4　台股量縮走低•失守月線17687點

大同12/14交投熱絡，成交逾18萬張，為台股第4高。(資料來源: 台灣證交所官網) 大同12/14交投熱絡，成交逾18萬張，為台股第4高。(資料來源: 台灣證交所官網)

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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同公司董事長盧明光、總經理何春盛昨(13日) 請辭，大股東王光祥將接任董事長，宣示土地資產開發藍圖。大同今天交投熱絡，成交逾18萬張，為台股第4高。

大同盤中股價來到33.7元，大漲6.98%，隨後漲勢收斂終場收在31.9元，上漲1.27%，成交量18萬2935張，較昨天的8萬8351張大增逾倍，居今天成交量第4高，僅次於華航、長榮航與長榮。

根據中央社，王光祥13日在記者會表示，大同資產雄厚，自己的三圓建設這個小公司今年前3季每股稅後盈餘就有新台幣19元，相信明年比今年更好，相較於擁有46萬坪土地的大同、尚志資產，要逐步開發這些土地，一年要賺一個股本，應該不是難事。

他說，未來的桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5393坪土地，總計有46萬坪土地，都會依序開發，開發利益驚人。

另一方面台股今天量縮走低，市場觀望美國聯邦準備理事會（Fed）及其他國家央行政策出爐，電子、金融與航運股回檔，加權指數終場下跌168.23點，收在17599.37點，失守月線17687點及17600點關卡。

類股表現方面，電子股今天下跌0.8%，金融股跌0.8%，航運股重挫4.85%，鋼鐵股跌1.68%。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）13日晚間搭乘私人專機抵台，傳將拜會台積電高層主管，可能洽談3奈米先進製程代工合作事宜，但台積電對此並不評論。今天晶圓雙雄台積電與聯電股價同步走跌，收在599元、62.4元，跌幅0.33%、0.64%。

航運族群今天開高走低，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅皆超過5%，收在133元、120元、189.5元。航空雙雄長榮航、華航分別下跌5.07%、4.07%，收在26.2元、25.9元。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，台股目前處於震盪測試支撐階段，上週挑戰萬八功敗垂成，籌碼凌亂，需要幾天時間整理，剛好遇到美股整理幅度較大，指數回測10日線與月線，目前加權指數支撐可觀察17585點。

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