印尼7.3強震一度引發海嘯警報　震感超強、居民驚慌奔逃

更新時間: 2021-12-14 14:26

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)印尼氣象部門表示,印尼東部地區今天(14日) 上午10:20(台灣11:20)左右發生規模7.5強震,引發海嘯警報,但尚未傳出重大災損或人員傷亡。民眾受到驚嚇紛紛跑到街上避難。

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia . Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ

Panic of Ende Residents, Flores NTT after the 7.5 SR Earthquake. Just after BMKG Issued Tsunami Warning @l #tsunami #earthquakes pic.twitter.com/QFuOOzRdvF