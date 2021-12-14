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雙子座流星雨極大期今登場　每小時上看150顆　台北天文館將同步直播

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/14 12:09
今年的壓軸天象，也是全年流星數量最多的雙子座流星雨，將在12/14達到最高峰。（臺北市立天文科學教育館提供）

今年的壓軸天象，也是全年流星數量最多的雙子座流星雨，將在12/14達到最高峰。（臺北市立天文科學教育館提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年的壓軸天象，也是全年流星數量最多的雙子座流星雨，將在今（14）日達到最高峰，預測每小時流星數高達150顆。

台北市立天文館指出，雙子座流星雨（Geminids，004 GEM）是年度三大流星雨的最後壓軸，活躍日期在12月4日至12月17日之間。今年極大期預期將發生在12月14日15時，預估ZHR可達每小時約150顆。由於流星雨的輻射點在午夜昇至最高，以及當天月相為盈凸月等因素，14日凌晨至曙光前應為最佳觀賞時間。

流星雨的來源一般是彗星殘留在軌道上的殘渣，但雙子座流星雨是第一個被確認來源為小行星的流星雨。其母體是直徑僅5公里的近地小行星法厄同（3200 Phaethon），雖然是小行星，但亦被發現有塵埃彗尾，是一顆同時具有彗星和小行星特徵的特殊天體。

天文學家認為這群流星雨來自第3200號小行星（3200 Phaethon），輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，其流星特色是速度中等偏慢（～每秒35公里），亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星，不過流星劃過後少留有餘痕，這點和8月中旬的英仙座流星雨不一樣。

天文館說，欣賞流星雨不需望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊、光害與空氣污染較少的地方以肉眼觀賞即可，不過要注意避開月光的方向，才能降低其影響。適合欣賞的地點通常以兩千公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊因光害與空氣污染嚴重而不適合。

此外，台北天文館也將在流星雨極大期晚間以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。
流星雨
雙子座流星雨
天文館

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更新時間 : 2021-12-14 13:31 GMT+08:00

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