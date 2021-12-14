Intel執行長季辛格抵達台灣　讚台積電了不起

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）英特爾執行長季辛格於13日晚間抵達桃園國際機場，下機後採取「經濟泡泡」防疫專案模式入境，預計將前往拜會台積電高層。

桃園國際機場國境單位13日晚間證實上述消息，英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）私人專機於晚間10時45分抵達桃園機場後，從環宇商務中心，採取「經濟泡泡」防疫專案模式入境，隨後前往下塌飯店。

季辛格在稍早預錄的影片中表示，由於非常重視防疫相關安全規範及措施，因此他這次來台僅能與少數人見到面，因此先錄製簡短影片以分享想法。

他表示，處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量交織在一起，成為半導體產業的關鍵樞紐之一。在過去的數十年裡，台灣創造了令人驚豔的輝煌成果。

在這些夥伴關係中，季辛格特別提到英特爾與台積電的關係長期深遠。他說，台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。

他還說，很高興能夠回到台灣，台灣同時也是1000多名英特爾優秀員工的家鄉，英特爾期待在台繼續深耕、努力。

中央社、彭博報導，針對季辛格訪台一事，經濟部未正面回應，僅表示會在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，協助廠商申請「經濟泡泡」防疫專案。經濟部長王美花也指出，季辛格來台採企業專案申請，純粹是企業行為，不會與他見面。