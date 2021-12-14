「怪獸級龍捲風」重創美國肯塔基州釀逾74死　數千人流離失所　拜登15日將前往勘災

上週五、六一連串怪獸級龍捲風侵襲美國6個州，光在肯塔基州就造成至少74死。（示意圖／美聯社） 上週五、六一連串怪獸級龍捲風侵襲美國6個州，光在肯塔基州就造成至少74死。（示意圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）上週五、六一連串怪獸級龍捲風侵襲美國6個州，光在肯塔基州就造成至少74死，兩天過後，數百名無家可歸的民眾被安置在避難所，救難人員持續在數以千計受損或毀壞房屋建物的瓦礫堆中搜救。

上週五（10日）和上週六（11日）一連串龍捲風侵襲美國6個州，包括阿肯色州（Arkansas）、伊利諾伊州（Illinois）、肯塔基州（Kentucky）、密蘇里州（Missouri）、密西西比州（Mississippi）和田納西州（Tennessee），災情又以肯塔基州最為嚴重。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）本週一（13日）表示，這是肯塔基州史上最嚴重龍捲風災害，摧毀了千戶房屋，約有近3萬用戶停電中，寒冷的天氣中數千人流離失所；由於目前仍有109人下落不明，預料死亡人數將持續攀升。

貝希爾表示，官員仍難以在數以千計受損或毀壞房屋建物的瓦礫堆中確認死亡人數，加上手機通訊中斷，救難人員無法聯繫躲在避難所的民眾，確認死亡人數和損害程度可能需要數週時間。

貝希爾提到，位在梅菲爾德市（Mayfield）的蠟燭工廠死亡人數恐遠高於外界推估，根據業者回報，有8人在現場死亡，困在工廠的110名工人中有部分依然生死未卜。

被喻為怪獸級龍捲風橫掃從阿肯色州到肯塔基州總長約227英里（約365公里）的範圍，肯塔基州道森斯普林斯市（Dawson Springs）近75％面積已被夷為平地，至少12人死，這個近3000人居住的城鎮有上千人失去家園、上百人失蹤。

伊利諾州愛德華茲維爾市（Edwardsville）的一處亞馬遜倉庫也遭吹襲而坍塌，至少6名工人喪命，田納西州有4人死亡，密蘇里州有2人死亡，阿肯色州2人死亡，其中1人為遭摧毀的療養院人員，另有5人重傷。

拜登已宣布肯塔基州遭遇重大災害，批准提供聯邦資金協助肯塔基州災後重建，並將於15日前往肯塔基州勘災。