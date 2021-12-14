台灣老牌電器商大同董總雙辭　王光祥、鍾依文望接任

大同公司13日下午舉行臨時記者會，董事長盧明光 （中）與董事王光祥（右2）、總經理何春盛（左 2）、執行副總經理沈柏延（左）及精英電腦... 大同公司13日下午舉行臨時記者會，董事長盧明光 （中）與董事王光祥（右2）、總經理何春盛（左 2）、執行副總經理沈柏延（左）及精英電腦董事長 鍾依文（右）一同出席；盧明光、何春盛在會中宣布 請辭。 中央社記者施宗暉攝 110年12月13日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）昨（13）日大同臨時召開記者會，如市場預料，董事長盧明光、總經理何春盛宣布階段性任務已成，將辭職，至於新任董總人選，兩人僅說公司董事會會有最好的安排，但媒體傳言董事會將推選王光祥接任董座，總經理則會由鍾依文回鍋擔任。

周一記者會上，執行副總沈柏延、尚志資產董事長王光祥、精英董事長鍾依文等集團高層都陪同出席。盧明光也在記者會中，花了約莫40分鐘細數他自去（2020）年12月23日接掌大同公司董事長以來的經營成果，包括讓總體銀行借款從420餘億元降至390億元，個體銀行借款金額則從290餘億元降至267億元。

他也澄清外界質疑他反對活化資產。盧明光說，他與何春盛是產業出身，對於產業比較熟悉，至於活化資產是王光祥熟悉的領域，自然是由他帶領這個領域，因為大同既有事業成長的速度沒這麼快，若沒有活化資產，大同的未來也沒有辦法快速長大，因此大同適時活化資產是當前要務。

盧明光發言說：新團隊進駐後，大同有了很大的改變。除了財務面的改善外，也積極優化既有事業、推動新事業改革，成功推升公司營收與獲利數字，有感自己階段性任務已經完成，因此決定辭職，而何春盛也同步請辭。

何春盛也說：階段性任務已經完成，他和盧明光董事長雖然還不滿意但已負責且盡力，但希望新團隊可以讓公司越來越好。

鏡周刊報導，大同將在接下來董事會將推選尚志資產董事長王光祥接任董座，總經理則會由鍾依文回鍋擔任。

不過，對於相關訊息王光祥並沒有正面回應，但他在記者會上強調公司的團隊很優秀，也將持續改革，「大同若有需要，我也絕對願意為大同工作。」

在記者會上，王光祥指出，「過去一年只有整頓，還沒有達到改革興利的目標。」大同已20年未發股利，不能讓股東再等5年，若由他來擔任董事長，將會以經營三圓建設的經驗，在最短時間內讓大同實現發放股利的承諾，同時他也宣示，接下來的大同將全面進行土地開發、全面展開綠能及電動巴士。