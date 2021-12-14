台灣文物保存研究貢獻卓著　英國考古學家泰納沃克申獲梅花卡

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）來自英國的泰納沃克(Gordon Howard Turner Walker)教授是一位考古學博士，專精於考古文物修護及骨頭分子鑑定研究，除協助臺中惠來遺址出土的人骨研究外，目前他計畫從臺灣原始人的DNA鑑定，瞭解臺灣的原始人種從那裡來。而因修復本地文物及相關文化資產考古工作有優異表現，泰納沃克於今年11月以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證（梅花卡）。

國發會為進一步放寬就業類別及取得我國碩士以上學位得折抵申請永久居留之居留年限，已修正攬才專法，期望能夠透過多元且友善的攬才環境，為外國專業人才打造宜居所在。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請渠道以利外國專業人才於臺就職取得居留、永久居留。

泰納沃克民國43年出生於英國，從小對於考古學就有濃厚的興趣，民國64年從英國倫敦大學天體物理學系畢業後，於民國78年轉攻英國達勒姆大學考古保存維護研究，民國82年攻讀該校考古科學博士，並曾經來臺一年參與文化資產維護工作。

民國92年他應邀至國立雲林科技大學擔任文化資產維護客座教授一年，期滿隨即接受校方留任，繼續於該系所任教至今。後來升任為副教授、教授等職。在臺灣工作期間，他愛上了臺灣這片土地與人民，且透過觀察臺灣高等教育及政府資助項目等層面，看到了在臺灣發展專業文物修復與維護有著巨大的潛力。

任教期間，泰納沃克培養了許多領域內的專業人才，而他所教授的學生們得以受聘於國內外知名博物館及修復中心，為臺灣考古及文物維護教育挹注一股嶄新的能量。也因教授優異的教學表現，曾在民國103年獲教育部頒贈優良教師獎。

泰納沃克不僅止於課堂教學，更走入臺灣在地文化資產保護行列，帶領雲科大團隊與雲林縣政府、文化部合作，共同修復北港朝天宮文物，包括清末明初「巨型青花瓷瓶」、「觀音銅像」及「城隍圖」，使這些文化瑰寶得以再現風華。民國104年5月他曾遠赴金門為金門文化局做文物保存專題演講並檢視明萬曆年間古墓遺址及已出土棺木、墓誌銘並作檢視報告及修護保存建議。

此外，泰納沃克也運用自身專業知識，協助臺灣行政院文化委員會編寫中英文雙語書籍《金屬保存維護實用手冊》，現為《文化資產保存學刊》英文編審，參與國內文化資產保存刊物之出版，有助於臺灣於國際之能見度。



泰納沃克教授陶瓷器文物保存修護課程。（圖片來源：移民署北區事務大隊台北市服務站）

梅花卡小辭典

外僑永久居留證梅花卡(Permanent Residency “Plum Blossom” Card)核發對象是給國家級人才，或在臺有大額投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在臺永久居留，凡符合資格者，即可提出申請，經中央目的事業主管機關及審查會通過後核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至今年11月，總共頒發222張梅花卡。