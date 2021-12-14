【台美日三邊印太安全對話】 蔡英文盼攜手夥伴因應挑戰 安倍晉三籲中國勿霸凌台灣

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北報導）「2021台美日三邊印太安全對話」於今（14）日在台北登場，總統蔡英文強調，台灣雖不大，卻是區域的重要存在，台灣已準備攜手夥伴因應區域威脅與挑戰。前日本首相安倍晉三表示，台灣面臨威脅，對日本是嚴峻挑戰。要求中國勿霸凌台灣，並表示台灣有資格加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

蔡英文總統在致詞中表示，，2020是充滿挑戰的一年，有前所未有的疫情以及地緣政治的改變，而台灣面臨捍衛民主或屈服威權的抉擇。2021則是溫暖、堅韌、力量和友誼的一年，台灣與美國、日本、捷克等盟國建立互惠互利的夥伴關係。

台灣面臨各種傳統和非傳統威脅，如來自中國的的軍事威逼以及天災、網路安全等威脅需因應。而在台灣與美國成立5週年的「全球合作暨訓練架構」(GCTF）下，台灣現已準備好向外提供援助。透過GCTF這個區域合作的樞紐，台灣與理念相近的區域夥伴，透過發揮專業與影響力，定能有效因應未來的挑戰。

蔡英文表示，台灣雖然小，但在地區中舉足輕重，若與夥伴聯手，將變得更加強盛。

日本前首相安倍晉三則透過預錄演片表示，台灣民主扎根於1996年總統直選，如今恰逢25週年，台灣參與美國民主峰會，他喜聞樂見。

安倍引述美國總統拜登（Joe Biden）所言，「民主並非偶然，必須加以捍衛及強化」，台灣在這方面相當亮眼。台灣、美國、及日本共享對自由、人權、法治及民主的信念。當台灣及其民主面臨威脅，對所有國家，尤其日本而言，是嚴峻挑戰。

安倍晉三直指，「弱點將招致挑釁」，台、美、日三方須不遺餘力地在海底、空域、網路及太空等所有領域發展，並可考慮更有效的分享相關知識及技術。

安倍表示，若被像中國如此龐大的經濟體進犯，恐怕遭致自殺式的後果。我們必須要求中國「勿再追求領土擴張，並自我克制，勿再霸凌鄰居」，否則將損傷自身利益。

關於台灣加入TPP（即CCPTPP前身），兒被也表是，台灣毫無疑問有資格成為會員。

安倍也呼籲，美國、日本及其他理念相近的國家，應戮力協助台灣加入國際組織，其中又以世界衛生組織（WHO）最為重要。

主持會談的民進黨立委羅致政會後受訪表示，本次台美日三邊印太安全對話，以及近期台灣受邀參加民主峰會皆顯示，台灣被美國、日本提升夥伴的層次，雖然尚未到達軍事同盟階段，但已足見美國、日本對台灣的重視。