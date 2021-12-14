挺台灣參與國際組織提案人將來訪　外交部證實 法國前議長戴扈傑近日抵台

外交部發言人歐江安證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑將於近日內率團訪台。 外交部發言人歐江安證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑將於近日內率團訪台。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）繼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）參議員本（2021）年10月率團來訪後，外交部證實，法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）也將於近日內率團訪台。

外傳近期法國國民議會友台小組訪賓是否將率團訪台，外交部發言人歐江安證實，戴扈傑將於近日內率團訪台，這也是繼法國參議院友台小組主席李察（Alain Richards）今年10月率團來訪後，再度有法國國會議員組團來台灣訪問。

外交部指出，台灣表達誠摯歡迎之意。如果有進一步消息，外交部將適時正式對外宣布。

其實早在2016年7月，時任法國國民議會副議長戴扈傑曾率團訪台，並與總統蔡英文會面。

此外，今年6月時不顧中國抗議，身為友台小組主席的戴扈傑發起「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案，獲得高達181位議員連署，數量之高，相當罕見。該議案也在法國時間11月29日以39票贊成、2票反對及3票棄權通過。

決議文中大段篇幅描寫台灣抗疫表現，且給予相當正面的肯定，包含快速反應處理邊界、口罩、隔離等政策，但這些政策卻無法幫助國際社會，因為台灣被世衛排除在外。在2009到2016年的參與後，台灣代表因北京的反對，自2016年起再也無法出席世衛大會。台灣抗疫的模式因此被國際社會忽視，而台灣也無法透過世衛進行有用的資訊交流。

這份決議案希望公開支持法國外交推動台灣參與世界衛生大會（WHA）、世衛（WHO）、國際民航組織（ICAO）等的努力，並擴大聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作論壇所能帶來的效益。