開飛機環遊世界　19歲少女14日抵台直接入住防疫旅館

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）挑戰駕飛機繞地球的19歲女孩羅瑟福德（Zara Rutherford），預計明（14）日從南韓飛來台灣。指揮中心表示，她將循外籍航空機組員模式，不進社區，直接入住防疫旅館。

根據路透，羅瑟福德有英國、比利時雙國籍。今年8月，她駕輕型飛機從比利時啟程，要完成橫跨五大洲、52國的女子獨駕飛機環球壯舉，包括美國、格陵蘭、俄國、哥倫比亞等。她11日從俄國降落首爾，是她這趟航程的首個亞洲站。

羅瑟福德的空中驚奇之旅並非一路順風，光是在阿拉斯加、俄國，就因簽證與天候因素而各自困了一個月之久，想在耶誕節之前完成旅程的美夢恐怕泡湯，大約得延至明年1月中。

抵達首爾後，她在IG貼文透露，這趟航程長達6小時，是目前為止最長的一趟飛行，得繞好大一圈，才能盡量避開北韓，順利降落南韓。若順利完成環球之旅，她將打破紀錄，成為駕飛機環遊世界最年輕的女性。父母皆為機師的她，明年就要上大學，夢想是成為一名太空人。

中央社引述代理的飛特立航空股份有限公司表示，羅瑟福德明日會依外籍機組員模式，下機後直接前往防疫旅館。指揮中心發言人莊人祥證實，這的確是目前的機組員入境模式，只在台停留數小時休息，不會進入社區，相關活動由民航局掌握。