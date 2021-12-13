歐盟成員各懷心思 北京冬奧抵制與否陷兩難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著英美等國大動作抵制2022北京冬季奧運，歐盟如何表態引發關注，由於聯盟27國與中國交好程度不一，要如何作出一致立場，成為歐洲各國領導人一大頭疼問題。

為了抗議中國人權不彰，美國、加拿大、澳洲與國都已決定不派官員參加明年2月的北京冬奧。根據路透，歐盟各國擬於16日、今年最後一場峰會中，討論此一棘手議題。

歐盟外交人士表示，匈牙利是中國在歐盟最親近的盟友，絕不會支持外交抵制。近日因與台灣靠攏而面臨一連串北京制裁的立陶宛，則是堅持歐盟必須作出一致行動。

與中國有著千絲萬縷關係的法國，其總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週就對抵制一事不以為然，認為這種半調子的抵制意義不大，真要抵制，就是「連運動員都不參加」，或者至少要採取能造成改變的行動。

奧地利外交部長呼應了此一口吻，他認為歐盟對中國人權問題有著明確立場，但不該將奧運政治化。盧森堡外長則主張歐洲領袖必須為人權議題挺身而出，而非默不作聲。

此種矛盾與猶疑不決反映了歐盟試圖在美中相爭之間尋求中庸之道的難處。歐盟內部對中國議題本就多所分歧，先不談中國是歐盟第二大貿易夥伴，中國對匈牙利投資驚人，而身為歐盟主要經濟體的德國，許多大企業亦不樂見因雙邊關係交惡而為投資帶來風險。

北京稱美國的外交抵制是「一場自導自演的政治鬧劇」，更撂下狠話，抵制者必將付出代價。歐盟想要魚與熊掌兼得，恐怕沒那麼容易。