Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

菲律賓選民結構年輕化 參選人靠臉書、搶背書

10月下旬民調顯示，小馬可仕以47%的高支持率近乎穩拿勝局，位居第二的現任副總統羅貝多僅獲得18%選民力挺，差距甚大。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/13 18:12
菲律賓選民對政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos）青睞有加。（圖／美聯社）

菲律賓選民對政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos）青睞有加。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）菲律賓總統大選明年5月9日登場，競選活動早已熱火朝天。候選人花招百出，下鄉巡迴、爭取地方首長支持，更在社群媒體上攻防營勢，吸引可觀的年輕選民。

彭博社報導，本屆參選人屆大有來頭，有與現任菲律賓總統杜特蒂的女兒、現職達沃市長的薩拉（Sara Duterte Carpio）搭檔的政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos），以及反對陣營領袖、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso），前警察局長、現任參議員賴克遜（Panfilo Lacson），還有退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）。

中央社指出，據10月下旬民調顯示，小馬可仕以47%的高支持率近乎穩拿勝局，位居第二的現任副總統羅貝多僅獲得18%選民力挺，差距甚大。

身為獨裁者之後的小馬可仕支持率居高不下，顯示當地對其父馬可仕（Ferdinand Marcos）高壓統治下所創造的經濟繁榮、國力強盛的「黃金時代」的懷念，以及重拾往日榮光的期待。

再者，菲國的政治生態以家族為核心，各行政區長期為特定家族把持，家族輪流擔任首長實屬常態。而菲國約18.3%民眾仍在貧窮線以下掙扎，對於投票更取決於對選人的熟悉度以及政治人物背書。

此外菲國選民結構年輕化以及網路使用度也是影響大選關鍵。菲國年齡中位數落在24.3歲，在全國人口中僅佔63%的網路使用者更高達99%使用臉書，綜上所述，臉書成為觸及這些年輕且活躍於網路的選民的關鍵。

由此觀之，該國選舉特別容易出現「西瓜效應」，即哪位參選人聲量高支持率高，就投哪位。因此社群網站自然也成為參選人積極經營的戰場—刷存在、營造高支持率、爭取地方首長背書，無所不用其極。

目前已表態的首長不少，包含支持小馬可仕的中部西內格羅省（Negros Occidental）和呂宋島中南部南塔加洛區（Southern Tagalog）的多位首長，以及支持羅貝多的中部怡朗市（Iloilo）、馬尼拉都會區穆丁魯伯市（Muntinlupa）、呂宋島南部塔巴柯市（Tabaco）市長。
菲律賓總統大選
杜特蒂
小馬可仕
薩拉杜特蒂
選舉
西瓜效應
臉書

相關新聞

【宏都拉斯大選】執政國家黨屢傳舞弊 領先親中候選人落敗將引爆動
【宏都拉斯大選】執政國家黨屢傳舞弊 領先親中候選人落敗將引爆動
2021/11/28 14:05
菲律賓總統杜特蒂女兒將角逐副總統 總統人選尚無定論
菲律賓總統杜特蒂女兒將角逐副總統 總統人選尚無定論
2021/11/13 17:04
【更新】岸田連任日本第101任首相 林芳正接替外相內閣原班上任
【更新】岸田連任日本第101任首相 林芳正接替外相內閣原班上任
2021/11/10 17:05
拜登民「掉」支持率不及4成 明年期中選舉共和黨有望控制兩院
拜登民「掉」支持率不及4成 明年期中選舉共和黨有望控制兩院
2021/11/08 20:58
【改名止血?!】臉書火速變「Meta」 專家分析：恐流失大量員工
【改名止血?!】臉書火速變「Meta」 專家分析：恐流失大量員工
2021/10/29 14:46

更新時間 : 2021-12-13 19:14 GMT+08:00

最受歡迎

台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
【一場資源不對稱戰役】民調專家: 決定台灣1218四項公投結果 有兩個「關鍵因素」
【一場資源不對稱戰役】民調專家: 決定台灣1218四項公投結果 有兩個「關鍵因素」