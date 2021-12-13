菲律賓選民結構年輕化 參選人靠臉書、搶背書

菲律賓選民對政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos）青睞有加。（圖／美聯社） 菲律賓選民對政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos）青睞有加。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）菲律賓總統大選明年5月9日登場，競選活動早已熱火朝天。候選人花招百出，下鄉巡迴、爭取地方首長支持，更在社群媒體上攻防營勢，吸引可觀的年輕選民。

彭博社報導，本屆參選人屆大有來頭，有與現任菲律賓總統杜特蒂的女兒、現職達沃市長的薩拉（Sara Duterte Carpio）搭檔的政治強人之子小馬可仕（Bongbong Marcos），以及反對陣營領袖、現任副總統羅貝多（Leni Robredo），馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso），前警察局長、現任參議員賴克遜（Panfilo Lacson），還有退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）。

中央社指出，據10月下旬民調顯示，小馬可仕以47%的高支持率近乎穩拿勝局，位居第二的現任副總統羅貝多僅獲得18%選民力挺，差距甚大。

身為獨裁者之後的小馬可仕支持率居高不下，顯示當地對其父馬可仕（Ferdinand Marcos）高壓統治下所創造的經濟繁榮、國力強盛的「黃金時代」的懷念，以及重拾往日榮光的期待。

再者，菲國的政治生態以家族為核心，各行政區長期為特定家族把持，家族輪流擔任首長實屬常態。而菲國約18.3%民眾仍在貧窮線以下掙扎，對於投票更取決於對選人的熟悉度以及政治人物背書。

此外菲國選民結構年輕化以及網路使用度也是影響大選關鍵。菲國年齡中位數落在24.3歲，在全國人口中僅佔63%的網路使用者更高達99%使用臉書，綜上所述，臉書成為觸及這些年輕且活躍於網路的選民的關鍵。

由此觀之，該國選舉特別容易出現「西瓜效應」，即哪位參選人聲量高支持率高，就投哪位。因此社群網站自然也成為參選人積極經營的戰場—刷存在、營造高支持率、爭取地方首長背書，無所不用其極。

目前已表態的首長不少，包含支持小馬可仕的中部西內格羅省（Negros Occidental）和呂宋島中南部南塔加洛區（Southern Tagalog）的多位首長，以及支持羅貝多的中部怡朗市（Iloilo）、馬尼拉都會區穆丁魯伯市（Muntinlupa）、呂宋島南部塔巴柯市（Tabaco）市長。