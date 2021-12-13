新北首創媒合基金會愛心助學子 2021年10間300萬550學子受惠訴恩情

適逢年末，新北市教育局日前舉辦溫馨捐贈儀式感謝10家奉 獻愛心基金會，捐贈「教育基金會勵學圓夢計畫」及新北市溫馨助學圓夢基金約300萬元獎助學金，協助弱勢550名學子。 2022年度將持續擴大舉辦，媒合教育基金會資源提供獎助學金， 例如協助體育、藝術及科技等領域有需要的孩子多元發展、 適性揚才。

新北市教育局長張明文表示，新北市不斷努力提供優質教育環境， 及充裕資源協助孩子扎實地學習和成長。

教育局補充，新北市首創訂定教育基金會勵學圓夢計畫， 鼓勵各教育基金會自訂辦法協助弱勢學子頒贈各項獎、助學金， 或把資源挹注於自2005年即創立的新北市溫馨助學圓夢基金， 獎助卓越清寒學生在學所需助學費及日常生活所需的生活費。

今年度由訊連玩美教育基金會、稻馨教育基金會、蓮宗教育基金會、 慧濟文教基金會4個教育基金會捐助新北市溫馨助學圓夢基金， 幫助家境清寒或家庭突遭變故的優秀學生。另外，漢帝教育基金會、 文化環境文教基金會、三之三生命教育基金會、聖玄教育基金會、 惠林教育基金會、知是教育基金會等6個基金會則用自訂獎勵方式， 與新北市大學以下各校合作發放獎助金，幫助地方學子安心就學。

捐贈儀式活動由各基金會代表出席、惠林教育基金會王啟忠董事表示，基金會長時間挹注林口地區學生， 今年響應圓夢計畫，擴大幫助新北學子，基金會各董事都相當支持， 為新北教育加碼奉送愛心與關心。

聖玄教育基金會陳懿茱執行長說， 基金會在共同信仰支持下同心協助需要善款捐助學生， 這是一個讓所有基金會會員產生幸福感、非常有意義的活動。 明年可望擴大贊助範圍讓更多學生受益。

受捐助學生表現和飲水思源的回饋，讓在場基金會代表備感欣慰。 例如今年已考上臺北市立大學的吳美恩(化名)說， 從國中就拿到圓夢獎助學金，很慶幸自己努力能幫助到家裡， 這筆錢減輕了家人壓力，比較不用擔心。未來會持續努力讀書， 增進自己能力，也會飲水思源去幫助需要幫助的人。

目前就讀鷺江國中的王儒宜(化名)表示， 感謝願意持續提供獎助學金的溫馨助學圓夢基金， 讓自己在龐大的經濟壓力下仍維持基本的購書開銷， 以及參加學校夜自習的費用。雖然自己現在無法奉獻社會， 但未來待上大學後會到基金會當義工，盡微薄力量回饋社會， 長大賺錢後能固定捐獻報答恩情。