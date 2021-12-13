Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

新北首創媒合基金會愛心助學子 2021年10間300萬550學子受惠訴恩情

By 台灣英文新聞
2021/12/13 17:35
新北首創媒合基金會愛心助學子，今年10間300萬550學子受惠。(照片來源：新北市政府教育局提供)

新北首創媒合基金會愛心助學子，今年10間300萬550學子受惠。(照片來源：新北市政府教育局提供)

適逢年末，新北市教育局日前舉辦溫馨捐贈儀式感謝10家奉獻愛心基金會，捐贈「教育基金會勵學圓夢計畫」及新北市溫馨助學圓夢基金約300萬元獎助學金，協助弱勢550名學子。2022年度將持續擴大舉辦，媒合教育基金會資源提供獎助學金，例如協助體育、藝術及科技等領域有需要的孩子多元發展、適性揚才。

新北市教育局長張明文表示，新北市不斷努力提供優質教育環境，及充裕資源協助孩子扎實地學習和成長。

教育局補充，新北市首創訂定教育基金會勵學圓夢計畫，鼓勵各教育基金會自訂辦法協助弱勢學子頒贈各項獎、助學金，或把資源挹注於自2005年即創立的新北市溫馨助學圓夢基金，獎助卓越清寒學生在學所需助學費及日常生活所需的生活費。

今年度由訊連玩美教育基金會、稻馨教育基金會、蓮宗教育基金會、慧濟文教基金會4個教育基金會捐助新北市溫馨助學圓夢基金，幫助家境清寒或家庭突遭變故的優秀學生。另外，漢帝教育基金會、文化環境文教基金會、三之三生命教育基金會、聖玄教育基金會、惠林教育基金會、知是教育基金會等6個基金會則用自訂獎勵方式，與新北市大學以下各校合作發放獎助金，幫助地方學子安心就學。

捐贈儀式活動由各基金會代表出席、惠林教育基金會王啟忠董事表示，基金會長時間挹注林口地區學生，今年響應圓夢計畫，擴大幫助新北學子，基金會各董事都相當支持，為新北教育加碼奉送愛心與關心。

聖玄教育基金會陳懿茱執行長說，基金會在共同信仰支持下同心協助需要善款捐助學生，這是一個讓所有基金會會員產生幸福感、非常有意義的活動。明年可望擴大贊助範圍讓更多學生受益。

受捐助學生表現和飲水思源的回饋，讓在場基金會代表備感欣慰。例如今年已考上臺北市立大學的吳美恩(化名)說，從國中就拿到圓夢獎助學金，很慶幸自己努力能幫助到家裡，這筆錢減輕了家人壓力，比較不用擔心。未來會持續努力讀書，增進自己能力，也會飲水思源去幫助需要幫助的人。

目前就讀鷺江國中的王儒宜(化名)表示，感謝願意持續提供獎助學金的溫馨助學圓夢基金，讓自己在龐大的經濟壓力下仍維持基本的購書開銷，以及參加學校夜自習的費用。雖然自己現在無法奉獻社會，但未來待上大學後會到基金會當義工，盡微薄力量回饋社會，長大賺錢後能固定捐獻報答恩情。

更新時間 : 2021-12-13 17:44 GMT+08:00

最受歡迎

台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
台北車站「莫德納接種站」延長到12/12　陳宗彥承諾：逾期停居留者打疫苗不會被捕
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
「肯德基x可不可熟成紅茶」聯名推蛋撻！「紅寶歐蕾蛋撻」12/7起限時開賣
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
【最新】台灣中研院P3研究助理染疫•一周內將查核國內12高防護實驗室　陳時中:目前採檢110人•已知86陰性
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
【邊境攔截首例Omicron】台灣12/11增10例境外個案 基因定序判史瓦帝尼移入為首例Omicron
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
美國肯塔基州遭史上最嚴重颶風襲擊 已至少50人喪命
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
超強卡司！台北爵士音樂節三大場地登場　金曲歌王蛋堡、最佳新人壞特輪番演出
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
錯過再等8萬年！今年最亮雷納德彗星 肉眼即可觀賞
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北
【快訊！本土+0破功】南港實驗室確診Delta本土個案 足跡遍佈台北、新北