臺灣證券交所：上週外資在集中市場買超136.02億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/12/6~2021/12/10）外資在集中市場總買進金額為4,275.25億元，總賣出金額為4,139.23億元，買超為136.02億元，另統計自2021年年初至12月10日止，外資總買進金額為21兆5,894.78億元，總賣出金額為22兆880.49億元，累計賣超為4,985.71億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆8,716.91億元新台幣，占全體上市股票市值的43.35%，較12月3日的23兆7,482.14億元新台幣，增加1,234.77億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進374,152千股，賣出203,189千股，買超170,963千股。

第二名：友達：買進245,618千股，賣出170,281千股，買超75,337千股。

第三名：長榮航：買進303,995千股，賣出251,821千股，買超52,174千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進138,870千股，賣出289,991千股，賣超151,121千股。

第二名：大同：買進31,908千股，賣出104,124千股，賣超72,216千股。

第三名：新光金：買進61,900千股，賣出114,074千股，賣超52,174千股。