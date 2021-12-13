信鳥到站！田寮洋友善農產「羽豐米」上市！

新北市長侯友宜今(13) 日到貢寮發表當地田寮洋的友善農產品牌「信鳥到站」， 並公布第一項友善農產品「羽豐米」，展現中央與地方、在地農會、 生態團體及農民共同努力的成果。

田寮洋位於台灣的東北角，在福隆火車站與貢寮火車站之間， 是許多冬季候鳥來台休憩的第一站，今年入冬後，更記錄到白琵鷺、 粉紅椋鳥、冠鷿鷈等在台灣較為稀有鳥類， 全球最知名的鳥類資源線上資料庫eBird也顯示， 目前在田寮洋地區紀錄到的鳥類高達343種之多， 可見田寮洋在台灣的鳥類生態上，具有相當重要的地位。 也因該地區好山好水，所孕育出的稻米品質特別優良。

這次發表的「信鳥到站」的品牌設計，是以『鳥』 與貫穿田寮洋地區的『鐵路』為主體， 並結合周圍豐富多樣的地景設計而成， 而在地的特色農產品以田寮洋多『雨』也多『羽』的特色取名「 羽豐米」，希望雨豐、羽豐，祈禱稻米豐收，並將周圍埤塘、草澤、 低水位泥灘地常見的小水鴨、灰頭鷦鶯、小環頸鴴等3種冬季候鳥， 融入到包裝設計，完整表現在地意象與特色。

新北市長侯友宜表示，田寮洋地區土地十分肥沃， 經歷了許多年的努力，田寮洋地區的品牌『羽豐米』已經非常成功， 產品的質量極佳，『羽豐』這個名字也有著各地候鳥中繼的意象。 因此要好好推銷，讓『羽豐米』成為新北市的品牌米， 不僅瑞芳農會，新北市各地方農會都要站出來，使『羽豐米』 成為新北米產品的驕傲，並期許這些成功的品牌， 能讓在外地打拼的青年才子們，能夠有機會回到自己的家鄉傳承、 發展。

新北市農業局長李玟說明，新北農業的核心價值就是「健康」， 市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌， 讓民眾對品牌信賴，且這幾年推動青農力輔導、農業創生、 農村再生、友善田園區域等計畫，就是要讓農業與生態共榮。 針對田寮洋也是秉持這樣的理念經營， 輔導農民以友善耕作方式來生產，照顧民眾身體健康， 維護環境生態健康，讓前來遊憩民眾，感受自然，心理健康。 另外針對在地農產品建立屬於自己的品牌，得到應有的價值， 並透過在地消費支持在地產業發展，以驅動產業鏈的生態轉變， 讓環境與社會共好。

去年與人禾基金會合作推出的「友善野鳥飯包」，廣獲熱烈迴響， 今年特別設計「信鳥到站」紀念便當盒，並邀請生態廚師「 坪感覺農創茶食空間」主理人吳姝嫻料理，推出「友善野鳥飯包2. 0」，除羽豐米外，更將貢寮鮑、山藥、小卷、 紫菜等東北角特色農漁產品納入便當菜色。 配合12月19日至12月23日在遠東百貨板橋中山店1樓辦理的 田寮洋保育作為分享活動，「友善野鳥飯包2.0」也快閃開賣， 不想現場排隊的朋友，12月14日早上10點起， 則可於人禾環境倫理發展基金會官網預購， 活動期間再至現場領取熱騰騰的友善野鳥飯包。 另外以往一推出就秒殺的田寮洋賞鳥小旅行，配合候鳥季來臨， 即日起也開放報名，喜歡生態旅行的朋友可別錯過了。

期望在兼顧當地生態保育與農民生計下，公私合作， 共同推動田寮洋生態保育！

新北市長侯友宜市長參觀現場擺設農業器具。(照片來源：新北市政府農業局提供)

羽豐米與友善野鳥飯包2.0。(照片由新北市政府農業局提供)