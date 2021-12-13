推動性別暴力「恐怖情人」條款修法　台灣立委高嘉瑜：我是「雙重受害人」

民進黨立委高嘉瑜（左2）、許智傑（左）、何志偉（右）、蔡易餘（右2）等人, 13日在立法院舉行記者會。中央社 民進黨立委高嘉瑜（左2）、許智傑（左）、何志偉（右）、蔡易餘（右2）等人, 13日在立法院舉行記者會。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）男子林秉樞涉施暴民進黨立委高嘉瑜，高嘉瑜今天(12/13) 說，身為Deepfake與相關事件的「雙重受害人」，她將推動修法，除將法規名稱改為性侵害及性隱私犯罪防治法，並增訂性隱私犯罪要件，及網路業者下架義務等。

今天受邀出席記者會的國家通訊傳播委員會（NCC）專門委員閻立泰表示，盼年底前將初步的方案送到立法院審議。

民進黨立委高嘉瑜、許智傑、何志偉、蔡易餘、江永昌等人今天在立法院召開記者會，提出相關訴求。

高嘉瑜說，現在的性隱私權保護有所漏洞，有要加強不足之處，包括性私密影像的刪除、被害人的保護及網路業者的下架義務等，因此她提出性侵害犯罪防治法部份條文修正草案。

高嘉瑜指出，這次修法，除將法規名稱改為性侵害及性隱私犯罪防治法，並將刑法規定的竊錄他人性影音等罪，納入性侵害犯罪防治法的適用範圍，即增訂性隱私犯罪要件，及增訂網路業者下架義務等條文，並將色情報復、深偽色情納入規範。

例如，修正草案規定，網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者及電信事業，知悉或透過網路內容防護機構、其他機關、主管機關，而知有性侵害及性隱私犯罪嫌疑情事，應先行移除該資訊，並通知警察機關且保留相關資料至少一年，提供司法及警察機關調查。

修正草案也明定，違反上述條文，由目的事業主管機關處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰等。

何志偉表示，目前最嚴重的問題是很多雲端、網路平台都是在境外儲存與傳遞，這一塊似乎是灰色空間，製造很多恐懼。未來除立法院要努力外，行政單位也應針對跨國的問題努力去處理。NCC、衛福部已承諾將成立新的平台或專案小組，儘快處理不雅影音，也會針對境外進行處置。

蔡易餘指出，這次修法為「恐怖情人」條款，有6萬到30萬元罰款，甚至可到警局備案一年，避免性私密影片上傳到平台，保障被害者權益。

閻立泰表示，NCC在平台責任要求上，有參考歐盟等相關國外法令規範，對數位通訊傳播法草案進行調整，希望除建立平台問責機制外，也希望針對遇到特殊狀況時，如何快速緊急下架處理，今天立委所提相關修法方向，也在NCC思考的方向中。

對於不雅影片在境外儲存與傳遞，是否能夠進行封阻、下架或進一步到遮斷IP、移除網站等，閻立泰指出，這對於個人權利侵害影響程度較大，但也要衡平可能帶來的傷害，還是要審慎思考，參考目前各國的處理模式，還是以司法為最後手段，行政機關能介入到什麼程度，NCC也在思考當中，協同相關法務單位進行討論。