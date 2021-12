挖寶囉！亞洲手創展首次台北101登場　超過百家品牌推出精選聖誕禮物盒

2021 POP UP ASIA首次以主題派對的形式,集結來自10國上百個手創品牌商品,自即日起台北 101登場。(圖/ POP UP A... 2021 POP UP ASIA首次以主題派對的形式,集結來自10國上百個手創品牌商品,自即日起台北 101登場。(圖/ POP UP ASIA)