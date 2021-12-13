挖寶囉！亞洲手創展首次台北101登場　超過百家品牌推出精選聖誕禮物盒

2021 POP UP ASIA首次以主題派對的形式，集結來自10國上百個手創品牌商品，自即日起台北 101登場。(圖/ POP UP A... 2021 POP UP ASIA首次以主題派對的形式，集結來自10國上百個手創品牌商品，自即日起台北 101登場。(圖/ POP UP ASIA)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 2021 POP UP ASIA首次以主題派對的形式，集結來自10國上百個手創品牌商品，自即日起台北 101登場。

聖誕節交換禮物選好沒？亞洲大規模生活風格創業展POP UP ASIA亞洲手創展，自2016年起，連續舉辦5屆、橫跨30個亞洲城市、累計串聯超過1,000個手創品牌，今年度在台北 101登場。

POP UP ASIA今年以主題派對及禮物盒的形式，打造 「亞洲生活風格櫥窗」，發表亞洲10國上百個手創品牌商品，超過50款不撞禮聖誕禮物盒精選商品組，包括時尚穿搭袋包、生活良品及香氛彩妝三大類。

執行委員會主席顏瑋志表示，今年在疫情的襲擊下，更聚焦在創作者們的創作初心，不僅與曼谷知名潮流媒體 happening & friends 共同策劃「I Draw I Am (我創作，所以我存在)」為主題的插畫賽，也邀集亞洲各國創作者舉辦20多場次ASIA 10×10 Meet線上對談，搭起台灣、日本、泰國、韓國澳門與菲律賓等國40位創作者的交換禮物活動。

POP UP ASIA與曼谷知名潮流媒體 happening & friends 於９月底共同策劃以「happening MAKERS：I Draw I Am (我創作，所以我存在)」為主題的插畫大賽。

顏瑋志說，短短一個月即吸引泰國當地213位新銳插畫家參賽，經第一階段評選後，入選了100幅作品，同步於台北101展出，前10名更印製成T-Shirt呈現，由泰國以線上投票和台灣於台北101線下票選的方式，選出前三名插畫作品，民眾更可於活動現場索取100位創作者的插畫明信片，寫下祝福跨國支持亞洲10國的創作者。