【Deepfake深度偽造】換臉APP主打秒製不雅片 專家憂門檻低恐致數位暴力盛行

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）今年10月，台灣百萬訂閱Youtuber利用「深度偽造」（DeepFake）技術，製作換臉不雅影片牟利，震驚社會，也讓深度偽造技術的議題進公眾視線。外媒指出，換臉影片技術成熟，不需技術即可操作，憂心未來恐犯罪成災。

路透社13日一篇深度報導揭露，一個以換臉影片為主打應用程式，不僅聲稱可以與名人換臉，製造好友、同事、老闆的跳舞影片，甚至在多個色情網頁以「一秒製作Deepfake色情片」，「偽造任何人」作為其廣告宣傳。

智慧手機在手，深度偽造隨便有

報導指出，深度偽造這項發展迄今僅4年的技術，正處於一個關鍵時刻。專家指出，該項技術已臻成熟到一般觀眾難以區分的程度，且門檻低，不需專業技能，只要有只會手機便可運用。

致力於遏止深度偽造技術被濫用的網路安全公司endtab創辦人、律師道奇（Adam Dodge）表示，一但門檻低到毫不費力，不成熟的人便可以製作出相當複雜、且未經許可的深度偽造不雅影片，「這就是轉捩點，這就是陷入困境的開始。」

隨著潘朵拉的盒子被打開，需多倡議者、研究人員以及軟體開發商表示，關鍵在於確保獲得「被模擬者的同意」，而執行遠比說來得難。考慮到濫用的風險，有人主張在合成色情影像上，應採取更嚴厲的管控。

換臉科技盛行，助長性別數位暴力

據監測合成媒體公司Sensity於2019年發布的報告，該報告對網路上逾1萬4000部採用深度偽造技術的影片進行抽樣調查，發現未同意者高達96％，該報告還指出，深度偽造的影片數量約每6個月就會翻一倍。

長期研究Deepfake的專家艾德（Henry Ajder）表示，現今深度偽照影片造成的傷害絕大多數為性別數位暴力，而全世界有數百萬婦女成為受害目標。因此他強調，「一個應用程式是否明確作為色情工具來行銷，存在『很大區別』。」

廣告商利益導向，不知輕重

而為「一秒製作深度偽造色情片」應用程式投放廣告的ExoClick表示，不熟悉該項AI換臉軟體。他聲稱已經暫停該應用的廣告投放，並不會以「不負責任」的方式推廣換臉技術。

ExoClick廣告合規官麥當勞（Bryan McDonald）表示，AI換臉軟體是相當新的產品類型，但他也說，「經過對行銷材料的審查，認為其措辭是不可接受的。我們確信該類應用程式絕大多數用戶出於『娛樂目的』而使用，無不良意圖，『但我們進一步承認可能被惡意使用』。」

軟體供應商輕縱，無把關意識

報導也指出，蘋果Apple Store與谷歌 Google Play 關於該應用程式的描述中，沒有提及可能被用於色情目的，但凡12歲以上的用戶都可以下載使用。

蘋果坦承，對於深層偽造技術的應用程式沒有任何具體規定，但有廣泛性的方針來禁止應用程式包含誹謗性、歧視性或可能羞辱、恐嚇或傷害任何人的內容。

蘋果表示，禁止應用程式開發者在Apple Store 內外以誤導方式推銷產品，且該公司正與應用程式開發方合作，以確保準則被遵行。

谷歌則尚未對此作出評論，但在路透社與之聯繫後，關閉該應用程式在Google Play 的下載頁面。兩週後頁面恢復，由原本的面向所有人的「Ｅ級」變為適合13歲以上、可能包含暴力內容與性暗示主題的、面向青少年的「Ｔ級」。