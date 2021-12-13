春到 福到 2022 好運到 !　唐氏症基金會 年節禮盒華麗獻禮　1/7前享早鳥優惠！

再過一個多月就要進入農曆新年了，往年春節除了聚首一起吃吃年夜飯，最讓人傷腦筋的莫過於年節禮盒的挑選。今年唐氏症基金會也再次邀請到愛家好男人修杰楷來代言並誠摯呼籲「社會大眾都能以實際行動支持愛不囉嗦春節禮盒，給予唐寶寶及心智障礙者工作訓練的機會及提升他們的自信心。更期盼今年能有更多的公益夥伴加入送愛的行列，一起幫助更多弱勢朋友，社會大眾每認捐一份送愛禮盒，就等於為唐寶寶與弱勢族群同時投入雙倍的能量。」

基金會今年以「春到 福到 2022 好運到」為主題推出一系列應景禮盒，主打款特別以可愛福虎為設計發想，搭配高質感燙金外盒，可一次品嚐手工餅乾、年糖、鳳梨酥等多款應景人氣零食。虎年限定迎春禮盒，不僅有年節必備的零嘴日式米菓、活力堅果、滿福肉乾，更推出與超萌麻吉貓聯名的璀璨星空午茶禮盒，一之鄉聯名的招財迎福象徵的麻將、Q版財神、媽祖蜂蜜蛋糕等多款精品級的公益禮盒供送禮民眾挑選。

不僅如此，基金會另一品牌愛皂事也順勢搶搭虎年商機推出「虎氣到」春節禮盒，外觀採用美術紙質及燙金設計並利用禮盒及封套圖案錯位產生「視覺暫留」，拆開禮盒封套時，讓「福虎」跑動起來，讓收禮者在新的一年裡有如福虎般，福氣滿滿，一路向前。而內含的冷製皂採低溫製作，將「甘油」保留下來，甘油富含天然保溼劑，清潔時對肌膚有最佳的保溼及滋潤效果亦對環境友善。另外在皂盒上蓋設計時蘊藏巧思，可延著邊線撕開，變身為斗方，讓收到禮物的收禮者，在2022年，福到、春到、財到、吉到。

另外，基金會在虎年和兩大最可愛貓咪品牌-Catiss貓掌護唇膏、麻吉貓，聯名推出春節最萌限量招財禮盒，12/13起由基金會所屬「愛皂事生活平台」獨家販售，1/28前享預購價$888優惠。內含貓掌護唇膏及貓掌護手霜，除獨家療癒肉球和虎年麻吉貓可愛圖案，選用大人小孩都能使用的天然材質，由唐氏症青年參與禮盒組裝工作，販售所得扣除成本將全數作為工作計畫服務經費，美麗一整年更能做公益，讓內外在都美麗！

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「能夠讓唐寶寶每天有動力的事莫過於大眾的支持，禮盒買的不只是份心意更是對基金會的運作有著莫大幫助，讓我們有能力照顧更多需要的家庭，在嚴峻的日子裡惟有關懷能讓生活更添色彩，如同新年給人的感受團圓與相會。成立『愛不囉嗦庇護商店』時我們的理念除了給予一個工作機會，更期盼以我們都是一家人的心串連著彼此，又到了春節時令也請您給我們的家人力量。」

基金會除了力抗大環境的不景氣，也延續往年的送愛活動，與各大通路合作推出送愛禮盒，並由唐氏症基金會將大眾的愛心送至全台有需要的唐氏症及心智障礙者、身障者、低收及近貧之弱勢家庭手中。募集時間即日起至1月21日止，期待能夠集結社會大眾的力量，讓弱勢家庭也能在年節期間真正感受到社會大眾的支持和溫暖陪伴。

唐氏症基金會提供多款精緻春節禮盒、手工餅乾禮盒供民眾挑選，享用佳餚亦能做公益，邀您攜手支持唐寶寶們的就業夢。商品可在愛不囉嗦庇護商店、蝦皮商城、YAHOO超級商城、Pinkoi等線上購物平台預購，或撥打春節禮盒訂購專線：02-2278-9321。1/7前指定商品預購享早鳥優惠，讓送禮不只是心意，更是培養唐寶寶、心智障礙者自立的能力。