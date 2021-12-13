網路超紅發現茶 X 查理布朗烘焙聯手創新「更kńg」法國食材可麗捲

疫情之下餐飲體驗相對受侷限，不能出國享美食，曾吃過的美好卻猖狂挑逗老饕的食慾！美食閱歷無數者心中肯定浮現過那道令人忍不住大喊「kńg！好想吃！」的食物，網路超紅茶飲電商領導品牌「Teascovery發現茶」創辦人陳翊榮就攜手人氣十足的「查理布朗烘焙」創辦人侯景中，從經典法式午茶-可麗餅延伸創立全新品牌「更kńg」法國食材可麗捲，堅持天然食材、零添加，餅皮原料全選自法國優質產區、調整濃郁蛋奶香比例做出只有0.1cm薄透如紙的可麗餅皮，捲成酥脆可麗捲，內餡有坪林優良級文山青茶、台灣黑毛豬肉鬆、台南13號落花生等3款口味，法國布列塔尼百年美食捲入台式傳統餡，「更kńg (台語：捲)」想被咬你一口！

更kńg！餅皮內餡一克、一秒之差的工藝精緻度 詮釋法式極致挑剔

「更kńg」法國食材可麗捲因兩位老饕而誕生，在原料、餡料、製程上也挑剔得如法式頂級料理般，所有食材零添加！在歐洲因為疫情鎖國之下，「更kńg」克服運輸的難度，將法國優質天然食材集結台灣製作可麗捲餅皮，歷經超過一年的研發，借助侯景中30年的烘焙經驗與創新烘焙手法，1公克的原料差異、1秒的翻折都影響著酥脆感，最後拉高雞蛋用量比使其更加輕柔化口，並創造出0.1公分、5折、12層的薄脆！以台灣囡仔為驕傲的兩位創辦人，也將彼此台灣食材的熟悉與專業捲進「更kńg」裡！

更kńg！連雞蛋都是法國人

「更kńg」餅皮使用的法國純種ISA雞蛋，是出生一日後就空運來台飼養的法國ISA種蛋雞，其所生下來的母雞在歐洲規格的人道飼養牧場產下的。除以專人管理雞隻健康、純植物飼料配方餵養外，更播放莫札特音樂讓小雞在音樂薰陶中成長。由此產出的雞蛋顆顆光滑飽滿，不僅沒有雞腥味，蛋香也更優雅，打發後口感顯得輕柔酥脆！

更kńg！奶油香瀰漫諾曼第的快樂

奶油香是可麗捲的精髓，「更kńg」選用法國原裝進口Flechard奶油，是法國諾曼第草飼牛隻提供的高品質乳源煉成。諾曼第位於北緯49°黃金緯度區，得天獨厚的地理、氣候孕育優質牧草，牛隻放牧時間更不小於四分之一，良好飼養條件產出高品質乳源，經物理濃縮提煉後引出純粹自然的香醇風味。

更kńg！百餘年傳統石臼研磨麵粉

法國巴黎近郊的布爾喬亞石臼麵粉已有120餘年的歷史，使用法國布里、香檳、加蒂奈、博斯等區「100%純正優質法國小麥」，且堅持使用傳統石臼研磨，同時揉合現代技術系統性的分析與檢驗，在保留小麥原始香氣同時，也使風味濃郁甘醇且不失細緻溫柔。

更kńg！坪林優良級文山青茶

Teascovery發現茶的文山青茶曾經獲得金質獎，這次也嚴選優良級文山青茶，直接加重揉捻成茶粉融入「更kńg」餅皮，墨綠可麗捲帶著清雅甜白花香，背後藏著擁有品茶師執照的陳翊榮創業9年來對台灣茶的迷戀。他為茶走遍全台灣茶葉原產地，親身研究，和茶農學習種茶技巧，更直接走進茶葉改良場從基層開始接受專業訓練，只為幫顧客堅守最自然的原味。

更kńg！台南13號落花生

台南13號落花生油份低、不易膩且不易分離，「更kńg」使用大火烘焙過的香醇落花生，製成花生醬再包覆至僅有0.1cm的酥脆餅皮當中，最大的挑戰為平衡餡料的水氣不致餅皮軟化，維持整體的薄脆感，仍能保有傳統花生的綿密香濃。

更kńg！台灣黑毛豬 黃金18兩後腿肉

擁有「黃金18兩」美譽的豬後腿肉，是每頭黑毛豬僅有18兩重的珍貴選擇，「更kńg」為做到食材零添加，僅使用豬肉、醬油，無豆粉、香料、防腐劑，再經由拉撥與烘炒的工序製成細緻綿密的肉鬆，鬆軟度恰恰好，鹹香甜化在奶油的香氣裡。

10秒的味蕾體驗背後，「更kńg」期待用細緻、更考究的天然原料，透過製程的微小變化抓住台法食材融合，最令人驚豔的那一秒風味。